Rätsel um getötete Doppelgängerin: Taucher suchen nach Tatwaffe

Nach dem Tod einer 23-jährigen Frau in Ingolstadt hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord für heute eine Suche mit Tauchern angekündigt. Der Tauchgang soll sich auf jenen Bereich konzentrieren, in welchem die junge Frau im August gefunden worden war. Die Frau war mit tödlichen Verletzungen in einem Auto gefunden worden, das einer Gleichaltrigen gehörte und der Toten zum Verwechseln ähnlich sah.

Tote zuerst mit Doppelgängerin verwechselt

Der mysteriöse Fall gibt der Polizei weiterhin Rätsel auf. Weil die Tote, die aus dem Landkreis Heilbronn stammte, der Besitzerin des Autos wie eine Doppelgängerin ähnelte, hatten Familie und Ermittler diese zunächst irrtümlich für das Opfer gehalten. Bei der Obduktion kamen dann Zweifel an der Identität der Toten auf.

Zum Artikel Doppelgänger sind sich nicht nur äußerlich ähnlich

Doppelgängerin und Komplize in Untersuchungshaft

Die zunächst für tot gehaltene 23-Jährige und ein 23-jähriger Komplize wurden festgenommen. Die 23-jährige Deutsch-Irakerin, die zunächst für tot gehalten wurde, sowie ein gleichaltriger Bekannter - ein Kosovare - wurden als dringend tatverdächtig festgenommen. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Erneute Suche nach Hinweisen aus Bevölkerung

Die Polizei hatte bereits mit einem Großaufgebot nach der Tatwaffe gesucht, bisher jedoch vergeblich. Mit der neuen Suche in der Donau gehe man nun Hinweisen aus der Bevölkerung nach, erläuterten die Beamten am Dienstag. Gesucht werde auch nach persönlichen Gegenständen der Getöteten.

Getötete ist Opfer eines Gewaltverbrechens

Bei der Mitte August entdeckten Leiche ging die Polizei von Anfang an von einer Gewalttat aus. Polizei und Rettungskräfte waren am Dienstag, 16. August 2022, kurz nach 23 Uhr verständigt worden, weil sich in einem Pkw im Stadtteil Südost eine Frau in hilfloser Lage befand. Durch eine aufgeschlagene Scheibe verschafften sich die Helfer Zugang zu der Frau, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Frau sei Opfer eines Gewaltverbrechens.

Eltern der Tatverdächtigen entdeckten Leiche

Die Tatverdächtigen und das Opfer sollen zuvor in Kontakt gewesen sein. Die Eltern der tatverdächtigen Frau hatten ihre Tochter gesucht und dabei die Tote in dem Auto ihrer Tochter entdeckt. Zu der Art der Verletzungen äußert sich die Polizei bis jetzt noch nicht, die Frau wurde aber nicht erschossen, so ein Polizeisprecher.

Zweifel nach der Obduktion

Zunächst war die Kriminalpolizei davon ausgegangen, dass es sich bei dem Opfer um eine 23-jährige Ingolstädterin handelt. Nach der Obduktion des Leichnams und weiteren kriminaltechnischen Abgleichen gab es jedoch massive Zweifel an dieser Identitätszuschreibung. Laut Polizei bekräftigten auch Hinweise von Zeugen die These, dass es sich bei der toten Frau um eine andere Person handelt.