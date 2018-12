Mutmaßliche Schläger nach Prügeltour in Amberg in U-Haft

Nachdem eine Gruppe Jugendlicher wahllos auf Passanten in Amberg eingeschlagen hat, sitzen vier mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Sie wurden am Nachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Amberg vorgeführt und anschließend in verschiedene Gefängnisse gebracht.

Unterdessen ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilte, wurden insgesamt zwölf Menschen leicht verletzt. Zunächst war von neun Opfern die Rede.

Prügelattacken am Bahnhof

Die Prügel-Attacken begannen am Samstag gegen 18:45 Uhr in der Bahnhofshalle von Amberg, als einer der jungen Asylbewerber auf einen Zugfahrgast unvermittelt einschlug und flüchtete. Daraufhin kam es auf dem Vorplatz des Bahnhofes zu einer Prügelei mit mehreren Personen. Dabei soll mindestens ein Mann geschlagen und getreten worden sein. Selbst ein Zeuge, der ihm zu Hilfe kommen wollte, soll geschlagen worden sein.

Als allerdings die Polizei eintraf, hatte sich das Geschehen aufgelöst und die mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Gegen 21 Uhr nahm die Polizei dann aber in der Innenstadt, in der Oberen Nabburger Straße, vier junge Männer fest. Einer der Beschuldigten setzte sich zur Wehr und beleidigte die Polizisten. Zuvor sollen sie zwei weitere Passanten angegangen und auf sie eingeschlagen haben. Einer der Beschuldigten soll auch gegen ein Auto getreten haben, als er den Kaiser-Ludwig–Ring vom Bahnhof in Richtung Altstadt überquerte.

17-Jähriger im Krankenhaus

Bei den jungen Männern handelt es sich um 17- bis 19-Jährige aus dem Iran, aus Syrien und aus Afghanistan. Sie sollen alkoholisiert gewesen sein. Insgesamt wurden zwölf Passanten leicht verletzt, ein 17-Jähriger musste aufgrund von Kopfverletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.