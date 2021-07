Mutmaßliche Rechtsterroristin Susanne G. bestreitet Tatvorwurf

Im Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Susanne G. hat die Angeklagte vor dem Oberlandessgericht in München die ihr vorgeworfenen Taten bestritten. Sie habe die Taten weder geplant noch durchgeführt, heißt es in einer schriftlichen Einlassung, verlesen von deren Anwältin. Susanne G. sagt von sich, sie habe ihr ganzes Leben lang anderen Menschen nur Gutes getan. Das sieht die Bundesanwaltschaft anders.

Die 55-jährige Heilpraktikerin ist angeklagt, zwei Lokalpolitiker im Nürnberger Land mit dem Tod bedroht zu haben. Auch eine Moscheegemeinde und ein Flüchtlingshilfsverein sollen von ihr Drohschreiben erhalten haben.

"Abneigung gegen die Polizei"

Aus Sicht der Bundesanwaltschaft stand Susanne G. kurz davor, einen Anschlag zu begehen. Bei ihrer Festnahme wurden in ihrem Auto Materialien sichergestellt, die zum Bombenbau taugen; sowie eine schusssichere Weste. Die Utensilien wie Zündschnur und Streichhölzer habe sie dabeigehabt, um ein Lagerfeuer machen zu können, rechtfertigt sie sich in ihrer Erklärung. Die schusssichere Weste hätte sie sich zugelegt, um nicht von der Polizei erschossen zu werden. Sie beschreibt in ihrer Einlassung, wie sie diverse Hausdurchsuchungen und SEK-Einsätze erlebte und beschreibt sich als Opfer von Polizeigewalt. Sie habe deshalb aufgrund ihrer Erfahrung eine Abneigung gegen die Polizei.

Keine Aussage zu politischer Einstellung

Auf ihre mutmaßlich rechtsextreme Gesinnung geht sie in der Erklärung nicht näher ein. Der Vorsitzende Richter ließ im Anschluss erkennen, dass er aufgrund der bei einer Hausdurchsuchung sichergestellten NS-Devotionalien wie Hakenkreuzen, Hitlers "Mein Kampf" und Tätowierungen mit SS-Bezug, sowie ihrer Aktivitäten in der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg" keinen Zweifel an der nationalsozialistischen und antisemitischen Einstellung der Angeklagten hat.

Prozess in der Schlussphase

Mitte Juli werden die verurteilten NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben und André E. als Zeugen geladen. Die Briefe, die Susanne G. den beiden während des NSU-Prozesses in die U-Haft schrieb, waren bereits Thema im Prozess. Genau wie die Fotos, die auf Susanne G.s Handy sichergestellt wurden. Darauf ist Susanne G. mit Wohlleben und André E. auf einer Grillparty zu sehen. Die beiden werden neben einem dritten mutmaßlichen Gesinnungsgenossen am 15. Juli auf Antrag der Nebenklage als Zeugen gehört. Die Nebenklage möchte herausfinden, ob Susanne G. in ein rechtsextremes Netzwerk eingebunden war.

Danach wird die Beweisaufnahme in dem seit gut zwei Monate dauernden Verfahren voraussichtlich abgeschlossen werden.