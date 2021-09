Mutmaßliche Querdenker-Schule im Landkreis Rosenheim geschlossen

Es ist ein alter Bauernhof, ein großer Baum mit einer Schaukel auf einer großen Wiese, nebenan ein kleiner Wald. Davor ein Schild mit der Aufschrift "Freiheit braucht Mut", darunter russische Schriftzeichen. Gerade ist Mittagszeit, ungefähr 30 Kinder essen auf Bänken oder Picknick-Decken. Vor der Tür steht eine Flip-Chart-Tafel, darauf der heutige Stundenplan. Morgens: Meditation, danach Projekte, dann Mittagessen.

Die Gründerin dieser sogenannten, selbst ernannten "Lernoase" bittet zum Gespräch, allerdings außerhalb des Grundstücks. Das Mikrofon muss ausbleiben. Dann erzählt sie dem Bayerischen Rundfunk: Man befinde sich auf russischem Hoheitsgebiet, man sei eine russische Stiftungs-Schule, und es würden hier seit Schuljahresbeginn rund 50 Kinder aus unterschiedlichen Landkreisen aus Oberbayern unterrichtet. Von deren Eltern, aber auch von – so wörtlich - "aus dem System ausgestiegenen Pädagogen". Darunter unter anderem Kräuter- und Musik-Pädagogen, aber auch Schamanen, so die Leiterin, die nicht möchte, dass ihr Name hier genannt wird.

Schule ohne Zulassung

Hygiene-Maßnahmen gelten nicht. Genehmigt ist die Schule auch nicht. Die Anwohner der betroffenen Gemeinde finden es besorgniserregend, dass in ihrer Nachbarschaft seit Schuljahresbeginn eine illegale Schule betrieben wurde. Ein Antrag auf Gründung und Betrieb wurde bei den Behörden nie gestellt. Deshalb wurde sie jetzt auch geschlossen, wie eine Sprecherin des zuständigen Landratsamts mitteilt.

Ein weiterer Grund für die Schließung ist, dass der Schulbetrieb selbst mit Antrag nicht genehmigungsfähig wäre, teilt die zuständige Schulaufsichtsbehörde mit. Laut Wolfang Rupp, einem Sprecher der Regierung von Oberbayern, wurden vonseiten der Schule keine Informationen über die geplanten Lerninhalte vorgelegt.

Zum anderen seien Dokumente übergeben worden, die nicht unbedingt darauf schließen ließen, dass da einwandfrei pädagogisch ordnungsmäßig vorgegangen werde. Das Gedankengut gehe laut Rupp in Richtung Querdenker- und Reichsbürger-Szene.

War es eine "Querdenker-Schule"?

Den Vorwurf, eine "Querdenker-Schule" zu sein, hatte die Gründerin der Schule zuvor auf Nachfrage des BR zurückgewiesen. Man wolle den Betrieb in jedem Fall fortsetzen. Wird der Unterricht ab heute jedoch nicht eingestellt, werden Zwangsgelder von bis zu 20.000 Euro oder gar Zwangsmaßnahmen fällig, heißt es weiter von der Regierung von Oberbayern. Das werde heute und in den kommenden Tagen überprüft. Zudem soll untersucht werden, ob weitere Ordnungswidrigkeiten begangen wurden – und, was auch noch im Detail zu prüfen sei, ob die Eltern ihre Kinder zurecht an diese Schule geschickt hätten, so Rupp weiter.

Offenbar Kinder von Testverweigerern

Nach BR-Recherchen handelt es sich bei den Schülerinnen und Schülern um sogenannte "Testverweigerer"-Kinder. Das sind Kinder, deren Eltern die vorgeschriebenen Corona-Tests an Schulen ablehnen. Nach derzeitiger Rechtslage müssen diese Kinder deshalb zu Hause bleiben. Sie müssen zwar in geeigneter Weise von der Schule weiterhin in Distanz unterrichtet werden, allerdings nur, soweit dies der Schule möglich ist. Derzeit bieten aber kaum noch Schulen richtigen Distanzunterricht an. Eine betroffene Grundschule im Landkreis Rosenheim, von der einige der Kinder der jetzt geschlossenen illegalen Schule kommen, will sich zum Sachverhalt nicht äußern.

Bei Begehungen des Gebäudes im Ortsteil Deutelhausen war herausgekommen, dass eine private Vereinigung eine nicht genehmigte Ersatzschule auf dem Gelände betrieb. Dort wurden wohl etwa 50 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 ohne die erforderliche schulaufsichtliche Genehmigung unterrichtet.