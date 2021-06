Mutmaßliche Neonazi-Terroristin tief in der Szene vernetzt

Im Terror-Prozess vor dem Oberlandesgericht München gegen die Rechtsextremistin Susanne G. aus dem Landkreis Nürnberger Land haben Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamts zahlreiche Kontakte zur Führungsspitze der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei "Der Dritte Weg" bestätigt.

Am heutigen Verfahrenstag stellte ein Vertreter des LKA die Verbindungen der 55-Jährigen, die im September vergangenen Jahres verhaftet wurde, zu mehreren Vertretern der Partei her. Diese wurden nach der Aussage des LKA-Beamten durch gemeinsame Bilder bei verschiedenen Veranstaltungen, die auf verschiedenen Speichermedien und Smartphones der Angeklagten gefunden wurden, ermittelt.

Sohn sagte vor Gericht aus

Heute sagte auch der 22-jährige Sohn der Angeklagten als Zeuge aus. Er bezeichnete seine Mutter als "liebevoll und in jeder Situation unterstützend, immer ehrlich und von einer schnellen Auffassungsgabe". Zudem berichtete der Sohn von einer Hausdurchsuchung im März 2020, bei der nach seinen Angaben "ohne das Beisein eines Durchsuchungszeugen urplötzlich nach Betreten ihres Zimmers eine Patrone gefunden" worden sei.

Fußballvereinsvorstand lobte Zuverlässigkeit der Angeklagten

Weitere Zeugen, ein ehemaliger Geschäftspartner und der Vorstand eines Fußballvereins, bei dem Susanne G. zehn Jahre als Physiotherapeutin geholfen hatte, lobten die Angeklagte für ihre Zuverlässigkeit. Rechtsextreme Äußerungen der Frau seien den beiden nicht aufgefallen. Ein Gutachter sagte zudem aus, dass Haaruntersuchungen bei der Angeklagten auf Alkohol und Drogen unauffällig geblieben seien. Während der Aussage der Leiterin einer Abteilung der JVA Nürnberg, in der Susanne G. untergebracht war, brach die Angeklagte so massiv in Tränen aus, dass der Prozesstag vorzeitig beendet wurde.

NSU-Unterstützer sollen vor Gericht aussagen

Am kommenden Donnerstag wird der Senat die Entscheidung über einen heute gestellten Beweisermittlungsantrag eines Nebenklägers bekanntgeben. Dessen Rechtsanwalt fordert, den wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen verurteilten NSU-Helfer Ralf Wohlleben und den ebenfalls wegen Unterstützung des NSU zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilen André Eminger als Zeugen zu laden.

Die Nebenklage erhofft sich durch die Aussagen der beiden Zeugen Informationen darüber, ob sich die Angeklagte mit anderen über Anschlagspläne ausgetauscht oder zumindest solche geäußert hat. Auf Fotos könnten laut eines Anwalts der beiden Nebenkläger Kontakte der Mittelfränkin zu den beiden Verurteilten nachverfolgt werden.

Kontakte zu NSU-Helfern

Denn Susanne G. hat Kontakt zu Ralf Wohlleben und André E. aufgenommen. Beide wurden als Helfer der rechtsextremen NSU-Terrorzelle im Juli 2018 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Während die beiden in Haft saßen, hat die Heilpraktikerin Briefe mit beiden ausgetauscht. Auch persönliche Treffen fanden statt, wie Fotos im Prozess belegen.

Susanne G. aktiv in der Neonazi-Szene

BR-Recherchen zeigten schon bei ihrer Verhaftung, dass die 55-Jährige fest in die bayerische Neonazi-Szene eingebunden ist. Die Heilpraktikerin nahm regelmäßig an Aufmärschen der Neonazi-Kleinpartei "Der dritte Weg" teil, unter anderem in Nürnberg, Bamberg, Wunsiedel oder Chemnitz. Zudem übernahm sie auch Ordner-Tätigkeiten bei Demonstrationen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll die Frau zudem Kontakte zu einer Rocker-Gruppierung gepflegt haben.

Angeklagte soll Polizisten als Anschlagsziele ausgespäht haben

Der Generalbundesanwalt wirft der Frau aus dem Landkreis Nürnberger Land unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Sie soll Bombenanschläge auf die Politiker oder Menschen muslimischen Glaubens geplant haben. Dafür soll sie sich Bauteile und Literatur besorgt haben. Im vergangenen Jahr soll sie mehrere Polizeibeamte und Politiker als mögliche Anschlagsopfer ausgespäht und dazu Privatfahrzeuge und Wohnungen der Betroffenen ausgekundschaftet haben. Für einen möglichen Brandanschlag auf eine Moschee hat Susanne G. laut Anklage zudem die muslimischen Gebetszeiten im Großraum Nürnberg auf ihrem Mobiltelefon abgespeichert.