Mutmaßliche "Nazischatz"-Sucher rücken mit Bagger an

Die mutmaßlichen Schatzsucher waren laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag unterwegs. Sie rückten mit einem Bagger an und gruben in unwegsamem Gelände in den Steilhang hinein. Dabei wurden ein alter Weg illegal verbreitert und Felswände beschädigt. Die von der Polizei gesicherten Spuren deuten darauf hin, dass der Bagger im Steilhang in Schräglage geriet und abzustürzen drohte. Die Täter haben dann die Grabung aufgegeben und verschwanden.

Polizei ermittelt u.a. wegen Sachbeschädigung

Die Gemeinde Pfronten musste mehrere lose Felsbrocken sichern, die eventuell auf einen Fahrweg hätten rutschen können. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung, Umweltschäden sowie dem Verstoß gegen Naturschutz- und Baurecht gegen Unbekannt.

Gerüchte um angeblichen "Nazischatz" seit Jahrzehnten

Die Beamten vermuten, dass es sich um illegale Schatzsucher handelt, von denen alle paar Jahre wieder welche auf dem Falkenstein nach einem angeblich verborgenen "Nazischatz" suchten.

Zu den Gerüchten um den "Goldschatz am Falkenstein" gehört jenes, nach dem die SS von Oktober 1944 bis März 1945 den Berg abgesperrt habe. Auch gibt es Erzählungen über einen Goldtransport Anfang 1945 von München nach Kempten, dessen Spur sich danach verliert.

Legenden über einen Goldschatz gibt es auch im Zusammenhang mit König Ludwig II., der die Burgruine Falkenstein 1883 kaufte, um an ihrer Stelle eine romantische Märchenburg im Stil von Schloss Neuschwanstein zu errichten. Nach den Erzählungen soll er bei einer Flucht mit einer Kutsche königliches Gold hinaufgebracht haben.