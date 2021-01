Mutmaßliche Landsberger Serienbrandstifter vor Gericht

Am Landgericht Augsburg hat heute Vormittag der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die im letzten Winter mehrere landwirtschaftliche Gebäude im Raum Landsberg in Brand gesetzt haben sollen. Den 25 und 26 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, in insgesamt zwölf Fällen Scheunen, Heuballen, Holzstapel sowie Mülltonnen und -Container angezündet oder dies versucht zu haben.

Gesamtschaden von einer Million Euro

Die Fahndungen der 14-köpfigen Polizei-Ermittlungsgruppe "Feldscheune" hatte schließlich zu ihrer Ergreifung geführt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Augsburg lautet nun auf gemeinschaftliche Brandstiftung in neun Fällen, außerdem auf versuchte gemeinschaftliche Brandstiftung in einem Fall sowie auf gemeinschaftliche Sachbeschädigung in zwei weiteren Fällen. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf rund eine Million Euro.

Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren

Das Strafgesetzbuch sieht für solche Straftaten eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Die beiden Angeklagten befinden sich seit Mitte Januar 2020 in Untersuchungshaft. Vor dem Augsburger Landgericht sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt.