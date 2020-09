Mutmaßliche Grabschmuck-Diebe in Mittelfranken gefasst

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten die zwei Männer bereits in der vergangenen Woche geschnappt werden, als sie eine Zivilstreife der Polizei an einem Nürnberger Friedhof beim Hantieren an Grabsteinen beobachtet hatte. Laut Ermittlungen der Polizei habe die Bande seit Anfang August 1,3 Tonnen Diebesgut in Form von Grabschalen, Vasen, Grablichter, Weihwassergefäße und anderer Bruchstücke von mehreren Friedhöfen stehlen können.

Mit roher Gewalt und Werkzeug

In Schwabach und Wendelstein wurden rund 70 Gräber angegangen, in Erlangen mehr als 50, in Nürnberg mehr als 20 und in Hilpoltstein etwa 45 Gräber. Auch in Stein (Lkr. Fürth) sollen die beiden Männer an zwei Friedhöfen mehr als 50 Grabstätten beklaut haben. Bei den Taten wurden Grabschalen und andere Gegenstände aus Kupfer, Messing oder Bronze von den Gräbern abgebrochen. Laut Polizei mussten die mutmaßlichen Diebe dabei mit Werkzeug arbeiten und Gewalt anwenden, da der Schmuck meist fest mit den Boden- oder Grabplatten verschraubt oder verklebt war. Um den Diebstahl zu verschleiern, sollen die Männer die beschädigten Gräber mit Pflanzen und anderem Grabschmuck drapiert haben.

Polizei bittet um Prüfung der Gräber

Weil die Medien über die Diebstahlserie an Friedhöfen berichteten, wurde ein Schrotthändler in der Oberpfalz misstrauisch. Die mutmaßliche Diebesbande hatte ihm etliche Metallgegenstände als Kiloware verkauft. Eine Prüfung durch die Polizei ergab: Bei der vom Händler gekauften Ware handelt es sich vermutlich um Diebesgut. Die Polizei bittet alle Grabbesitzer in den genannten Ortschaften zu prüfen, ob Gegenstände von den Gräbern entwendet wurden. Anzeigen wegen Diebstahls können bei der jeweils zuständigen Polizeiinspektion erstattet werden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat nach der Festnahme der beiden Männer Haftantrag gestellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.