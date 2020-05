Mutmaßliche Entführung - SEK-Einsatz in Aschaffenburg

Am Freitagabend hatte ein 30-Jähriger die Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg kontaktiert. Der Mann meldete, dass seine Mutter offenbar von ihrem Lebenspartner entführt worden wäre. Intensive Ermittlungen der Polizei folgten – auch in Unterfranken. Am frühen Samstagmorgen verdichteten sich die Hinweise, dass sich der 34-Jährige mit der Frau in einer Wohnung in der Aschaffenburger Stadelmannstraße aufhielt.

SEK nimmt mutmaßlichen Entführer fest

Da die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Entführung rechnen musste, wurden ein Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe angefordert. Noch vor dem Eintreffen des Einsatzkommandos hatte die Frau jedoch die Wohnung verlassen und war von der Polizei empfangen worden. Gegen 7.00 Uhr verließ auch der 34-jährige Lebensgefährte die Wohnung. Das einsatzbereite SEK konnte den Mann widerstandslos festnehmen.

Sohn deutete "dramatischen" Streit als Entführung

Die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg ergaben schnell Zweifel an der mutmaßlichen Entführung. Offensichtlich hatte sich die Frau wohl freiwillig zu ihrem zeitweisen Lebenspartner nach Aschaffenburg begeben. Im Verlauf des Abends kam es dort laut Polizeiangaben zu Streitigkeiten. Die Mutter rief daraufhin mehrmals ihren Sohn an. Dieser deutete die von ihr geschilderten, mutmaßlich dramatischen Szenen als Entführung.

Kripo ermittelt

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gegen die 49-Jährige wegen des Tatverdachts der falschen Verdächtigung.

