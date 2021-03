Mutmaßliche Einbrecherbande in Würzburg vor Gericht

Vor dem Würzburger Landgericht muss sich ab Mittwoch eine mutmaßliche Diebesbande verantworten. Angeklagt sind vier Männer, die versucht haben sollen, in insgesamt drei Elektronikfachgeschäfte einzubrechen. Nach Angaben der Ermittler versuchte sich die Bande im Februar 2020 zunächst in Mühldorf und in Traunstein Zugang zu Geschäften zu verschaffen. Allerdings ohne Erfolg. Dort hatten sie laut Gericht probiert, eine Öffnung in die Dächer der Elektronikmärkte zu sägen.

Mobiltelefone als Beute

Am Tag darauf war Würzburg an der Reihe: Nach den misslungenen Versuchen sei es den Männern dieses Mal gelungen, über das Dach in einen Elektronikmarkt einzusteigen. Laut Gericht entwendeten die Angeklagten aus Vitrinen im Inneren des Gebäudes 76 Mobiltelefone mit einem Gesamtverkaufswert von über 38.000 Euro. Dem Quartett blieb allerdings nur wenig Zeit, sich über die Beute zu freuen. Schon am Tag darauf gelang der Polizei die Festnahme. Alle vier Beteiligten sitzen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schweren Bandendiebstahl vor.