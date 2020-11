vor einer Minute

Mutmaßliche Drogenhändler mit 26 Kilo Marihuana erwischt

Immer wieder gehen den Fahndern Tatverdächtige mit hohen Mengen Rauschgift ins Netz. In Schwindegg, im Landkreis Mühldorf am Inn haben die Fahnder einen Mann mit 26 Kilo Marihuana festgenommen. Sie waren bereits länger hinter ihm her.