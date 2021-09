Mutmaßliche Drogenhändler im Kreis Schwandorf verhaftet

Die Kriminalpolizei Amberg hat im Landkreis Schwandorf bei Wohnungsdurchsuchungen zwei Männer und eine Frau festgenommen, gegen die wegen Drogenhandels ermittelt wird. Die Beamten stellten mehrere Kilogramm Marihuana sicher.

Drogen, Stichwaffen und Bargeld

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitagnachmittag mitteilte, hatten Beamte der Kriminalpolizei Amberg am Vortag mehrere Wohnungen durchsucht. In Maxhütte-Haidhof fanden die Ermittler bei einem Pärchen Drogen, Stichwaffen und eine größere Menge Bargeld.

Mehrere Kilo Marihuana

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Burglengenfeld fand die Kripo knapp zwei Kilo Marihuana, außerdem eine größere Menge Bargeld. Der Wohnungsinhaber, ein 60-Jähriger, wurde noch in seiner Wohnung festgenommen.

Zum Artikel "Drogenbeauftragte für Sechs-Gramm-Grenze bei Cannabis"

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Auch das Pärchen aus der durchsuchten Wohnung in Maxhütte-Haidhof, ein 36-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau, wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. Das Amtsgericht Amberg erließ Haftbefehle gegen die drei Personen.