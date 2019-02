Mutmaßliche Drogendealer bei Verkehrskontrolle entlarvt

Eine Streifenbesatzung war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in der Nähe eines Autohofes in Werneck auf einen grauen Golf aufmerksam geworden. Als die Polizisten den VW genauer unter die Lupe nahmen, fielen ihnen vier größere Päckchen in die Hände, die in Folie eingewickelt waren.

Mehr als 900 Ecstasy-Tabletten

Verpackt waren unter anderem mehr als 900 Ecstasy-Tabletten, rund 500 Gramm Amphetamin, zirka 300 Gramm Haschisch und etwa 20 Gramm Kokain. Der Fahrer des Autos, ein 26-Jähriger aus Neumarkt in der Oberpfalz, und sein 18-jähriger Beifahrer, der derzeit offenbar ohne festen Wohnsitz ist, wurden vorläufig festgenommen.

Kiloweise Amphetamin entdeckt

Im Laufe der Ermittlung ergaben sich noch Hinweise auf einen 29-Jährigen aus Kassel, der im Verdacht steht, die beiden Festgenommenen mit Rauschgift beliefert zu haben. Die Kripo Kassel entdeckte in der Wohnung des Mannes dann weitere große Mengen Rauschgift: unter anderem etwa 5.000 Ecstasy-Tabletten und rund 3,4 Kilogramm Amphetamin. Der 29-Jährige wurde ebenfalls festgenommen. Alle drei Verdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft.