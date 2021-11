Mutmaßliche Drogendealer-Bande in Bamberg vor Gericht

Sie sollen Cannabis, Methamphetamin, Kokain und Ecstasy gekauft und weiterverkauft haben. Deshalb muss sich eine sechsköpfige mutmaßliche Drogendealer-Bande am Montag vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Wie das Gericht mitteilt, hätten die Männer und Frauen im Alter von 21 bis 29 Jahren mit Rauschgift in "nicht geringer Menge" gehandelt.

Drogen vor allem im Raum Haßfurt an Großabnehmer übergeben

Gedealt haben die Beschuldigten laut Ermittlungen unter anderem mit den Betäubungsmitteln vor allem im Raum Haßfurt in Unterfranken und dort an Großabnehmer übergeben haben. Demnach hat einer der Männer von seinem Wohnort in Haßfurt das Rauschgift über das sogenannte Darknet bezogen.

Drogendealer agierten in unterschiedlicher Personenkonstellation

Die Staatsanwaltschaft wirft der mutmaßlichen Bande in insgesamt 28 Fällen vor, mehrere Kilo Rauschgift erworben zu haben. So beispielsweise 50 Kilogramm Marihuana oder ein Kilogramm Methamphetamin. Dafür agierte die Gruppe laut Ermittlern allerdings in unterschiedlicher Personenkonstellation.

Elf Verhandlungstage vor dem Landgericht Bamberg angesetzt

Für den Prozess sind elf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende Dezember erwartet. Weil das Landgericht Bamberg unter anderem auch für den unterfränkischen Landkreis Haßberge zuständig ist, werden die Fälle vor einem Gericht in Oberfranken verhandelt.