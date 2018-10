Mutmaßliche Diebesbande in Nürnberg vor Gericht

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sind die Angeklagten zwischen Dezember 2016 und September 2017 vor allem in Bäckereien und Metzgereien sowie in eine Tankstelle und ein Juweliergeschäft eingebrochen. Dabei sollen sie vor allem Bargeld, aber auch Uhren und Schmuck im Wert von insgesamt rund 165.000 Euro erbeutet haben. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 61.000 Euro.

Zwei standen Schmiere, zwei brachen ein

Zwei der mutmaßlichen Bandenmitglieder, so die Staatsanwaltschaft, hätten hauptsächlich als Fahrer fungiert, während die anderen beiden in die Geschäfte eingedrungen seien. Die insgesamt elf Einbrüche wurden vor allem im Großraum Nürnberg, aber auch in Oberfranken und der Oberpfalz verübt. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende November erwartet.