Mutmaßliche Cyberbetrüger in Nürnberg vor Gericht

Fünf Männer und eine Frau müssen sich ab Montag wegen Cyberbetrugs vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Die für Cybercrime zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geht davon aus, dass die Bande mehr als 400 Geschädigte im gesamten Bundesgebiet um fast 1,4 Millionen Euro betrogen hat.

Betrüger erschleichen Bankdaten per SMS und gefälschter Webseite

Die Betrügereien sollen in der Zeit zwischen April 2021 und März 2022 passiert sein. Dabei sollen die Angeklagten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren Bankkunden mit SMS aufgefordert haben, ihre Passwörter auf der vermeintlichen Internetseite der Bank einzugeben. In Wirklichkeit seien die Empfänger der SMS aber an eine ähnlich aussehende Seite weitergeleitet worden, um ihre TANs abzugreifen, so der Vorwurf.

Falsche Bankmitarbeiter plündern Konten

Wenn die kontaktierten Personen zögerten, seien sie unter Anzeige einer falschen Telefonnummer angerufen worden. Die Betrüger hätten sich dann als Mitarbeiter der Bank ausgegeben und die Kunden dazu gedrängt, sich mittels einer TAN zu autorisieren. Anschließend hätten die Betrüger laut Anklageschrift dann die Konten geplündert. Dabei sei die Bande arbeitsteilig und organisiert vorgegangen.

Das Landgericht hat sechs Termine für die Verhandlung angesetzt. Die Urteile sollen am 13. Juli 2023 verkündet werden.