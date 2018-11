Mutmaßliche Brandstifter im Raum Landau unterwegs

In Niederbayern treiben offenbar Brandstifter ihr Unwesen: Vergangene Nacht mussten innerhalb kurzer Zeit die Feuerwehren in Zeholfing und Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) ausrücken: Am Isarberg in Zeholfing hatte ein bislang unbekannter Täter einen Holzschuppen sowie ein unmittelbar daran stehendes Gartenhaus angezündet. Das Gartenhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder, der Sachschaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt. Verletzte gab es nicht.

Zwei Brände in einer Nacht: Zusammenhang?

Noch in der gleichen Nacht brannten rund 15 Kilometer isaraufwärts im Mamminger Ortsteil Benkhausen ein Holzstapel und eine leerstehende Holzhütte. Ein 47 Jahre alter Mann wurde durch laute Knallgeräusche wach und alarmierte die Feuerwehr. Offensichtlich - so ein Polizeisprecher am Vormittag - wurde das Feuer an mehreren Stellen gelegt, das angrenzende Wohnhaus des 47-Jährigen war zum Glück nicht in Gefahr.