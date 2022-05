Mutmaßliche Augsburger Drogenbande: "Dass Ihr Baba-Cash macht"

In Hand- und Fußfesseln werden die beiden 19-Jährigen in den Gerichtssaal geführt. "Nehmen sie die ab", fordert die Anwältin einen Justizbeamten auf, der daraufhin die Fußfesseln löst. Fünf Minuten später ist erst mal Pause: Einem Verteidiger ist der Saal zu klein. Viele der Interessierten haben keinen Platz bekommen.

Nach einer Stunde geht es im großen Schwurgerichtssaal weiter. Auch hier sind bald alle Plätze belegt. Die Staatsanwältin schildert, wie die beiden Angeklagten in der mutmaßlichen Drogenbande mitgemischt haben sollen. Wie sie immer größere Mengen Marihuana erhalten und dann verkauft haben sollen.

Handynummer auf dem Stromkasten

Über ein "Verkaufshandy" wurden die Deals angebahnt. Die Nummer war auf einem Stromkasten auf dem Augsburger Drei-Auen-Platz eingeritzt. Rund 100 Anrufe konnte die Kriminalpolizei zählen. Um immer genug Stoff vorrätig zu haben, sei Marihuana in den Revisionsklappen der Straßenlaternen hinterlegt gewesen, schildert ein Ermittler der Kripo. Den passenden Schlüssel hätten die Angeklagten besessen. Für größere Mengen gab es auch einen angemieteten Lagerraum.

Zwei Gramm wurden für 25 Euro an Konsumenten verkauft, bei großen Mengen gab es etwas Rabatt, schildert der Kripo-Beamte. Mehrere Kilo pro Monat soll die Bande so verkauft haben, Monat für Monat. So sieht es zumindest die Anklage. Bis die Polizisten zugriffen und einen Verdächtigen nach dem anderen aus dem Verkehr zogen. Zwölf Personen sollen insgesamt an der Bande beteiligt gewesen sein.

"Ich habe Mist gebaut"

Die beiden Angeklagten, denen nun der Prozess gemacht wird, gestanden die Vorwürfe in Teilen ein. "Ich habe Mist gebaut und es tut mir leid. Ich habe meine Familie enttäuscht und möchte Verantwortung für meine Taten übernehmen", so einer der Zwillingsbrüder zu Prozessbeginn. Die beiden 19-Jährigen räumten ein, Marihuana in teils erheblichen Mengen erworben und verkauft zu haben. Zunächst sei es ihnen darum gegangen, ihren eigenen Konsum zu finanzieren. Später sei der Drogenverkauf dann immer mehr zu einer Einnahmequelle geworden.

Die beiden Brüder bestritten aber kategorisch, mit anderen Verdächtigen, die ebenfalls aus dem Viertel stammten und die sie schon seit Kindertagen kannten, eine Bande gebildet zu haben. "Es gab keine gemeinsame Kasse mit den anderen Verdächtigten und die beiden mussten das Marihuana, das sie dann verkauft haben, vorher selber einkaufen", so einer der Verteidiger.

Verteidigung will keine Bande erkennen

Einer, der ihnen ein große Menge verkaufen wollte, habe eine SMS an die Brüder geschrieben: "Ich will, dass ihr Baba-Cash macht." Dass von "ihr", und nicht von "wir" die Rede war, sei ein Beleg, dass es eben keine Bande gab, so der Anwalt eines Angeklagten.

Die Verteidigung kritisierte zudem, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen über Monate hätten laufen lassen: "Die Angeklagten haben beide keine Vorstrafen und hätten bei einem früheren Eingreifen sicher durch erzieherische Maßnahmen zur Vernunft gebracht werden können", so der Verteidiger.

Laut einem Kripo-Beamten stützt sich der Banden-Vorwurf auf das Vorgehen der jungen Männer: "Das Marihuana wurde immer gleich organisiert und dann immer sofort an die Beteiligten weitergegeben. Jeder hatte seinen festen Part und die beiden Angeklagten waren die Hauptverkäufer. Es gab ein enges Verhältnis zwischen den Beteiligten." Von Geldflüssen zwischen den Verdächtigten sei ihm nichts bekannt.