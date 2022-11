> Mutmaßliche Anlagebetrüger verhaftet – Schaden in Millionenhöhe

Drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Anlagebetrügern sitzen in Deutschland in Untersuchungshaft. Sie sollen Geldbeträge in Millionenhöhe von deutschen Anlegern erbeutet haben. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern hat Anklage erhoben.