Mutmaßlich sexueller Missbrauch: Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Nach einem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens in Bad Rodach im Landkreis Coburg ist Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen erlassen worden. Der Jugendliche soll in der Nacht zum Montag während einer Halloween-Party im Bad Rodacher Ortsteil Elsa dem Mädchen in den Intimbereich gegriffen haben.

Weiteres Mädchen soll unsittlich berührt worden sein

Wie die Staatsanwaltschaft Coburg und das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth mitteilen, soll ein 17-Jähriger außerdem eine 14-Jährige unsittlich berührt und beleidigt haben. Die beiden jungen Männer waren von einem Partygast während der Halloween-Feier eingeladen worden.

Nach den sexuellen Übergriffen kam es nach Angaben der Ermittler zu handfesten körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den rund 65 Partygästen. Dabei sei ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen. Acht Personen seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.