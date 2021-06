Mutmaßlich illegales Autorennen: U-Haft wegen Mordverdacht

Es war am Abend des 6. April, als der 27-Jährige auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching (Lkr. Donau-Ries) mit seinem Auto ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem Auto einer entgegenkommenden 54-jährigen Frau frontal zusammen. Die Frau starb laut Polizei an ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle in ihrem Fahrzeug. Auch der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich an Kopf und Beinen verletzt.

Illegales Autorennen soll Unfall verursacht haben

Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll der Unfallverursacher in jener Aprilnacht an einem mutmaßlich illegalen Autorennen teilgenommen haben. Zeugenvernehmungen, die Auswertung von Videomaterial und gutachterlichen Feststellungen begründen laut Polizei den dringenden Verdacht des Mordes gegen den 27-Jährigen sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Der Mann soll zudem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben.

Haftbefehl gegen 27-Jährigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Der Mann hat sich laut Polizei bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt dort in Untersuchungshaft.