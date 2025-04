"Mutiger Erneuerer": Reaktionen zum Tod von Papst Franziskus

Deutsche Bischofskonferenz: Kirche verliert "mutigen Erneuerer"

Ebenfalls äußerte sich die Deutsche Bischofskonferenz zum Tod des Papstes: "Mit dem Tod von Papst Franziskus verliert die Kirche einen großen Papst, einen umsichtigen Hirten und einen mutigen Erneuerer des kirchlichen Auftrags", erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Montag in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht. "In tiefer Trauer verbeugen wir uns vor einem Papst, dem es ein Anliegen war, unter den Menschen zu sein und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen", sagte der Limburger Bischof weiter.

Bätzing bezeichnete Franziskus, der seit 2013 das Oberhaupt der Katholiken war, als "Brückenbauer" sowie als "Menschenfreund und Menschenfischer". Er habe in der Kirche starke Akzente gesetzt und neue Wege des Miteinanders eröffnet. Der von ihm angestoßene Weg einer synodalen Kirche sei unumkehrbar.

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp hat das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewürdigt: "Papst Franziskus geht in die Geschichte der Welt ein", sagte Kopp. Papst Franziskus habe "aus dem tiefen Glauben an die Liebe Gottes" gelebt und sich deshalb "immer für Gerechtigkeit in allen Teilen der Erde und Hoffnung für die Zukunft" eingesetzt.

Mit Trauer und Anteilnahme hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. Die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, würdigte das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche als einen "geistlich von Hoffnung tief durchdrungenen Papst, der sich zugleich auf berührende Gesten verstand, um auf das Elend in der Welt aufmerksam zu machen".

Schuster: "Mit Papst Franziskus verliert die jüdische Gemeinschaft einen echten Freund"

Mit Papst Franziskus verliere die jüdische Gemeinschaft einen echten Freund, erklärt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Diese enge Verbundenheit sei bereits während seiner Zeit als Kardinal in Buenos Aires deutlich geworden. Schuster erinnert sich an eine persönliche Begegnung bei einem Kongress und einer Audienz: "Die ehrliche Freude und Begeisterung beim Wiedersehen mit der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Argentinien und dem Rabbiner aus Buenos Aires waren spürbar."

König Charles: Papst hat Leben unzähliger Menschen berührt

Der britische König Charles III. (76) hat mit großer Trauer auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. "Seine Heiligkeit wird in Erinnerung bleiben für sein Mitgefühl, sein Bemühen um die Einheit der Kirche und seinen unermüdlichen Einsatz für gemeinsame Anliegen aller Gläubigen", sagte Charles laut Mitteilung des Palastes. "Durch sein Wirken und seine Fürsorge für Mensch und Erde hat er das Leben unzähliger Menschen tief berührt."

Internationale Reaktionen: Papst "inspirierte Millionen"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zum Tod des Papstes, mit dessen "Bescheidenheit und seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen inspirierte er Millionen, weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus."

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äußerte Dankbarkeit für "das Privileg, seine Freundschaft, seinen Rat und seine Lehren zu genießen, die auch in Zeiten der Prüfung und des Leidens nie versagten." Sie nannte Papst Franziskus einen "großen Mann und einen großen Seelsorger".

Sergio Mattarella, Italiens Staatspräsident, sagte zur Lehre des Papstes, diese "erinnerte an die Botschaft des Evangeliums, die Solidarität unter den Menschen, die Pflicht zur Nähe zu den Schwächsten, die internationale Zusammenarbeit und den Frieden in der Menschheit."

Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich zum Tod des Papstes: "Sein Engagement für Frieden, soziale Gerechtigkeit und für die Schwächsten hinterlässt ein tiefgreifendes Vermächtnis. Ruhe in Frieden."

Zum ARD Popecast – Die Geschichte von Papst Franziskus

Mit Informationen von dpa