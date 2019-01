Mutige Polizisten enttarnen mutmaßliches Gespenst

Der verängstigte Mann erklärte, dass auf einem Acker in der Flur bei Strahlungen "eine weiße Gestalt in Folie gepackt" stehe und sich nicht rühre.

Mutige Polizisten im Einsatz

Eine Polizeistreife rückte aus. Die mutigen Polizisten sahen tatsächlich eine gruselige Gestalt auf dem Acker. Bei näherem Betrachten stellte sich das Gespenst aber als Vogelscheuche heraus, die laut Polizeibericht "bei diffusen Lichtverhältnissen tatsächlich Unbehagen hervorrufen kann."

Polizei mahnt Aufsteller

Die Polizei kündigte ein Gespräch mit dem Aufsteller der Vogelscheuche an: Er solle davon in Kenntnis gesetzt werden, "dass eine Vogelscheuche wenigstens ein Mindestmaß an Allgemeinverträglichkeit zeigen sollte", so der Pressebericht.

"Ghostbusters" im Einsatz

In einem Tweet feierte das Polizeipräsidium Unterfranken die Kollegen als "Ghostbusters"