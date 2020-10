Mutige Frauen verhindern Schlimmeres an Bahnübergang Bad Aibling

Das couragierte Eingreifen zweier junger Frauen hat einen 81-Jährigen vor Schlimmerem bewahrt.

Der Mann war mit seinem Rollator in Bad Aibling unterwegs. An einem Bahnübergang wartete er an der geschlossenen Schranke. Als diese aufging, ist der Mann losgegangen. Doch die Bahnschranke ist nach kurzer Zeit gleich wieder zugegangen.

Bahnschranke trifft 81-Jährigen am Kopf

Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, so hat es die Polizei mitgeteilt, hat es der ältere Herr nicht mehr rechtzeitig geschafft, den Bahnübergang zu Fuß mit seinem Rollator zu überqueren. Die sich schließende Schranke hat ihn sogar noch am Kopf getroffen. Der Mann hat sich selbst nicht mehr aus der brenzligen Situation befreien können.

Junge Frauen kommen zu Hilfe

Eine 32-jährige Aiblingerin und eine 31-jährige Bruckmühlerin haben aber sofort couragiert eingegriffen. Sie haben den Mann befreit und rechtzeitig von den Gleisen geholt, noch bevor der Zug gekommen ist. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte haben sich die beiden Frauen dann laut Polizei auch vorbildlich um den 81-Jährigen gekümmert. Er ist nur so leicht verletzt worden, dass er nach einer Untersuchung an seine Ehefrau übergeben werden konnte.