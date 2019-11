Mutige Ersthelfer retten Unfallopfer auf A92 das Leben

Nach mehrstündiger Sperre konnte die A92 München Deggendorf zwischen den Anschlussstellen Landshut/Essenbach und Wörth an der Isar wieder freigegeben werden. Ein Autofahrer war laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Wörth an der Isar ungebremst auf einen LKW aufgefahren und dabei eingeklemmt worden.

Lkw-Fahrer leisteten lebenswichtige Ersthilfe

Beim Aufprall ging das Auto sofort in Flammen auf. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Landshut, ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Erding und ein 31 Jahre alter Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Freising hielten laut Polizei an und löschten den Brand. Ohne diese schnelle Hilfe wäre der Autofahrer nicht mehr am Leben, lobte eine Polizeisprecherin den beherzten Einsatz der Ersthelfer.

Befreiung des Autofahrers dauerte ein Stunde lang

Die eingetroffenen Feuerwehren brauchten eine Stunde lang, um den eingeklemmten und schwer verletzten Fahrer zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lkw, auf den der Mann aufgefahren war, blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei rund 80.000 Euro.

Die genaue Unfallursache ist weiter unklar. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären. Die Polizei bittet außerdem um Zeugenhinweise.