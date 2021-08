"Mut zum Hut": Weltgrößte Hutschau kommt nach Ingolstadt

Modistinnen und Modisten aus aller Welt

Mit sechs Ausstellern hat die Ausstellung "Mut zum Hut" begonnen, inzwischen sind es fast 60. Modisten, Hutmacher und Designer aus aller Welt kommen dafür nach Oberbayern – die besten ihrer Zunft, sagt Patel-Missfeldt. Über 15.000 Hüte und Kopfbedeckungen gibt es nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu kaufen, vom modischen Accessoire bis zur handgefertigten Rarität.

Mit Hut in die Zukunft

Nach 22 Jahren in Neuburg wird die Hutschau in diesem Jahr erstmals im Neuen Schloss in Ingolstadt präsentiert: von 24. bis 26. September. Es wird die letzte der Gründerin sein, die mit 81 Jahren kürzertreten will. Übernehmen wird sie ihre Tochter Isabel Patel. Die hat zwar Respekt vor der Aufgabe, aber auch ein klares Ziel: den Hut noch etwas größer rausbringen.