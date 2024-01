Mut und Widerstand: Frauen gegen das NS-Regime

Die Ausstellung im Würzburger Rathaus "Nichts war vergeblich – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus" würdigt den Mut von Frauen, die sich gegen den Terror des NS-Systems stellten. 18 Frauen werden portraitiert, die sich auf vielfältige Weise den Vereinnahmungsversuchen des NS-Regimes entzogen oder widersetzten. Sie verfassten und verteilten Flugblätter, sie boten Verfolgten Unterschlupf, sie klärten im Ausland über das Unrecht in Deutschland auf.

"Der Anteil dieser Frauen im Kampf gegen den NS-Staat ist in der Öffentlichkeit noch immer wenig bekannt", heißt es von den Organisatoren der Ausstellung, der Gleichstellungsstelle der Stadt Würzburg, dem Stadtarchiv Würzburg, dem AK Stolpersteine und der Akademie Frankenwarte. Eine davon ist Lina Haag. Sie schaffte es, ihren Mann aus der KZ-Haft zu holen. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei. Oder Luise Katholy, die sich gewerkschaftlich organisierte, deshalb sogar einige Jahre im Gefängnis und im KZ saß. Oder Gretel Maraldo, die sich weigerte, sich der Hitlerjugend anzuschließen.

Widerstand galt lange Zeit als Widerstand von Männern

Bis in die 1970er Jahre war der Begriff Widerstand eher mit dem Attentat vom 20. Juli in Verbindung gebracht worden – und damit männlich konnotiert. So beschreibt es eine der Autorinnen, Ursula Krause-Schmitt, im Ausstellungskatalog des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945, der diese Ausstellung konzipiert hat: "Bei der Entscheidung, sich am Widerstand zu beteiligen, fällt bei Frauen stärker als bei Männern ihre Familiensituation ins Gewicht." Kindererziehung und Widerstandsarbeit waren nur schwer unter einen Hut zu kriegen. Eine der widerständigen Frauen, Ella Lingens-Reiner, war wegen "Fluchthilfe für Juden" verfolgt und ins KZ verschleppt worden. Sie bittet ihren Sohn in einem Brief, er möge ihr ihre jahrelange Abwesenheit verzeihen.

Schwierige Ausgangslage für Frauen: Kindererziehung lag bei ihnen

"Wenn deine Mama zu dir zurückkommt, dann soll sie dir in die Augen sehen können." Wie auch immer Widerstand ausgesehen hat: Von einer Wertigkeit oder Hierarchisierung sieht Stefanie Böhm ab. Die Mit-Organisatorin der Ausstellung in Würzburg und Leiterin der Akademie Frankenwarte ist der Ansicht, jeder Mensch müsse schauen, was für ihn oder sie persönlich möglich sei. "Da geht's nicht drum, das zu vergleichen. Die Summe aller Handlungen ist entscheidend." Innerhalb des Widerstands gegen den Nationalsozialismus wird der Anteil der Frauen auf etwa 20 Prozent geschätzt.