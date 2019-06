MUT-Tour macht Station in Bamberg

Bei der Radtour wollen die Teilnehmer über Depressionen informieren und die Menschen zum Mitfahren bewegen. Am Samstag (15.06.19) hatte die Tour in Fulda begonnen. Heute soll die MUT-Tour in Bamberg Station machen. Dann geht es weiter über Forchheim, Fürth, Nürnberg und Neumarkt bis nach Regensburg. Bis Freitag (21.06.19) sind die Teilnehmer insgesamt sieben Tage unterwegs und legen auf ihren Tandems pro Tag rund 50 Kilometer zurück. Auf zehn Etappen fahren insgesamt 60 Radfahrer bis September durch ganz Deutschland. Dabei legen sie eine Gesamtstrecke von 3.675 Kilometern zurück. Die MUT-Tour gibt es seit 2012. Das Ziel der Teilnehmer ist es, in einer Gesellschaft zu leben, in der angstfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird.

Ein Beispiel, das Mut macht

Einer der Teilnehmer ist zum Beispiel Jürgen Keil. Er ist 58 Jahre alt und hatte früher teils unerkannt Depressionen. Mit 35 Jahren hat er sich in Therapie begeben. Seitdem weiß er: Draußen sein und sich bewegen hilft. Außerdem ist es für ihn wichtig, in der Gemeinschaft zu sein. Wenn er Leute trifft, die Ähnliches erfahren haben, die nachvollziehen können, was seine Traurigkeit bedeutet, geht es ihm besser. Auch über die Erkrankung sprechen und sich austauschen ist wichtig – deshalb fährt oder wandert er auch gerne bei der MUT-Tour mit.