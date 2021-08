Mut-Tour für Offenen Umgang mit Depressionen

Die Mut-Tour, bei der Menschen mit und ohne Depressionen gemeinsam Sport machen um mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen zu schaffen, startet am Montagvormittag um 10.30 Uhr in eine weitere Etappe. Los geht es am Regensburger Domplatz. Die 7-Tages- Etappe führt nach Ulm.

Interessierte können Teams begleiten

Die Tandem-Teams radeln jeweils zu dritt auf zwei Fahrrädern. Die grün-blau gekleideten Mut-Tour-Wanderer werden dabei von Pferden begleitet. Die Tandem-Teams radeln etwa 55 Kilometer pro Tag, gewandert werden sollen um die 15 Kilometer täglich, heißt es von den Veranstaltern. Interessierte sind aufgerufen, die Teams mit dem Fahrrad oder zu Fuß ein paar Stunden zu begleiten.

Betroffene teilen ihre Erfahrungen

Die Tour verläuft noch bis zum 18. September quer durch Deutschland. Insgesamt sind acht Tandem-Teams und zwei Wander-Teams mit Pferdebegleitung unterwegs. Die Mut-Tour findet bereits seit zehn Jahren statt. Dabei haben sich bereits über 2.600 Erfahrungsberichte von Menschen ergeben die über ihren Umgang mit der Krankheit berichten.

Die Aktion verfolgt weiter das Ziel, Berührungsängste für psychische Krankheiten zu mindern. Teilnehmende treffen auf der Tour auch Journalisten und können ihre Erfahrungen im Umgang mit Depressionen teilen.