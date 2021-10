Musterbeispiel: Neuer Skate- und Bikepark

Vor einer Woche hat die Gemeinde Knetzgau (Lkr. Haßberge) ihren neuen Skate- und Bikepark eröffnet. Auf fast 1.300 Quadratmetern können sich Jung und Alt ausleben. "Egal ob mit dem Skateboard, dem Cityroller oder einem BMX-Fahrrad, auf der Anlage kann jeder Spaß haben", sagt Thomas Zettelmeier, der Gemeindeverantwortliche für Jugend, Familie und Senioren. "Es freut mich, dass wir der Jugend nach Corona etwas bieten können, damit sie nicht nur den ganzen Tag vor dem Computer sitzt", sagt Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus (SPD).

Drei Jahre Planung

Den Startschuss gab 2017 ein Bürgerforum, bei dem sich auch mehrere Jugendliche beteiligten. Gewünscht wurde sich damals ein Skatepark. Das Konzept sei danach in mehreren gemeinsamen Workshops konkretisiert worden, sagt Thomas Zettelmeier. "Wir haben die jungen Erwachsenen und Jugendlichen "wünsch dir was“ machen lassen und gesagt, ihr müsst uns mitteilen, was ihr wollt. Von den Größen, den Dimensionen und welche Hindernisse auf die Anlage sollen", so Zettelmeier. Dies sei dann auch zeitnah geschehen, fährt er fort. Nach zweiwöchigem Probebetrieb ist die Anlage seit dem 8. Oktober eröffnet.

Sozialer Aspekt steht im Mittelpunkt

"Wir in Deutschland haben die Mittel, um die Jugend zu fördern und deswegen sollte sie auch gefördert werden. Hier entsteht etwas ganz Großes, hier werden Freundschaften geschlossen, sportliche Fähigkeiten gefördert, der Zusammenhalt wird generiert. Es ist einfach eine super Anlage hier", sagt Johannes Folger, Vorstand des Vereins "MainActionSports“. Der Verein hat sich neu gegründet und sich zum Ziel gesetzt, die Anlage zu betreuen. Geplant sei es unter anderem ein Vereinsheim zu bauen, so Folger.

Der Skate- und Bikepark

Der Skate- und Bikepark ist auf drei Bereiche aufgeteilt. Der Streetpark ist eine asphaltierte Fläche, aufgeteilt auf drei Ebenen. In die Anlage sind verschiedene Hindernisse integriert. Der zweite Teil besteht aus einer Bowl. Eine Bowl ist eine Art Schüssel. Sie ist im Boden eingelassen und ist die vielseitige Variante einer Halfpipe.

Der dritte Part (Pumptrack) ist ein asphaltierter Rundkurs mit verschiedenen Wellen. Durch "pumpen“ beim Abfahren der Wellen nimmt der Nutzer Geschwindigkeit auf. So kann der Rundkurs ohne "anstoßen oder anschubsen" durchfahren werden.