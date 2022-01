Muss München Saal an BDS-Bewegung vermieten? Urteil erwartet

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird am Vormittag ein Münchner Fall verhandelt: Das Gericht beschäftigt sich mit der Frage, ob die Stadt München der israelkritischen Boykottbewegung BDS ("Boycott, Divestment and Sanctions") Räumlichkeiten für Veranstaltungen überlassen muss.

Der Stadtrat hatte im Jahr 2017 eine Podiumsdiskussion in den Räumen der Landeshauptstadt nicht genehmigt. Eine Klage dagegen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof war erfolgreich. Die Stadt entschied sich daraufhin für eine Revision.

BDS als antisemitisch eingestuft

BDS ist eine politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Führende Vertreter stellen offen das Existenzrecht Israels in Frage. Die internationale Bewegung wird deshalb vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft.

Sie verstoße gegen die geltende Verfassungsordnung, befand auch der Münchner Stadtrat und weigerte sich daher, BDS einen Saal zur Verfügung zu stellen. Der Münchner Bürger Klaus W. klagte dagegen. Er argumentierte, die Stadt habe damit das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzt.

Gericht betont Recht auf Meinungsfreiheit

Im November 2020 bekam Klaus W. in der 2. Instanz vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) recht: Die Stadt München müsse einen Veranstaltungssaal zur Verfügung stellen, so die obersten bayerischen Verwaltungsrichter. Sie räumten zwar antisemitische Grundzüge bei BDS ein, kamen aber zu dem Ergebnis, Gemeinden seien nicht befugt, Bewerbern den Zugang zu ihren öffentlichen Einrichtungen "allein wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerungen zu verwehren."

Kommunen könnten Veranstaltungen zu der gegen den Staat Israel gerichteten BDS-Kampagne erst dann untersagen, wenn durch die Aktivitäten dieser Kampagne die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet würde. Vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit sahen die Richter auch antisemitische Äußerungen umfasst. Man dürfe sie nicht anders beschränken als andere Meinungen.

Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sprach anschließend von einem "verheerenden Signal". Auch für den Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, war die Entscheidung "schwer nachvollziehbar".

OB Reiter: Stadt braucht Handlungsspielraum

Bei der heutigen Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig geht es für Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) aber nicht nur um den BDS, sondern ganz grundsätzlich um die Frage, ob Kommunen Räume zur Verfügung stellen müssen, auch wenn ein Veranstalter in irgendeiner anderen Form rassistische Inhalte plant. In solchen Fällen brauche die Stadt mehr Handlungsspielraum, fordert der OB. Das Urteil könnte deutschlandweit einen Präzedenzfall schaffen.