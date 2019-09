Muss man Buchen in Deutschland bald suchen?

Ein heißer und trockener Sommer geht zu Ende. Der zweite in Folge. Und das macht augenscheinlich inzwischen sogar dem Tausendsassa unter den Laubbäumen hierzulande erheblich zu schaffen. An derart viele vertrocknete Buchen-Kronen wie in diesem Jahr können sich selbst ältere Forstleute nicht erinnern, sagt der Geoökologe Christian Zang aus Hösbach im Spessart.

Neuartiges Buchensterben

Zang ist zwar erst 38 Jahre alt. Doch er hat sich bereits in seiner Doktorarbeit an der TU München mit den Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Baumarten beschäftigt. Dass besonders Nadelbäume wie die Fichte oder die Kiefer den Anforderungen der Zukunft nicht gewachsen sein werden, weiß man schon seit rund 30 Jahren. Dass aber der Waldumbau auf der Grundlage von Buchen auch nicht mehr als Standardlösung anzusehen ist, das ist neu. Seit einem Jahr nun will es Christian Zang genau wissen. Mit Forschungsgeldern des Freistaats Bayern untersucht er in einer auf fünf Jahre angelegten Studie, wie sich Klimaextreme auf das Wachstum von Buchen auswirken. Dazu nimmt er "Bäume mit Erfahrung" unter die wissenschaftliche Lupe. Allein im Spessart, den er von frühester Jugend her kennt, hat Zang 90 alte Exemplare ausgewählt. Sie wachsen bereits seit mindestens 140 Jahren an drei verschiedenen Standorten.

Bohren für den Kern der Wahrheit

Für seine Forschung benötigt der Waldökologe Biomaterial. Das gewinnt er mit Hilfe eines Spezialbohrers. Rund 40 Zentimeter weit treibt ihn Zang mit Akku-Kraft in den Stamm. Keine 30 Sekunden – dann zieht er den vier Millimeter dicken Bohrkern mit Hilfe einer Metallschiene aus dem Baum. Mit dem bloßen Auge lassen sich die Jahresringe auf diesem Querschnitt nur erahnen. Erst im Labor bearbeitet Christian Zang die Holzstäbchen so, dass sie ihr Wissen preisgeben. Schließlich speichert der Waldökologe die durch Einfärben sichtbar gemachten Jahresringe auf seinem Rechner. Vergrößert kann er nun darin lesen wie in einer Krankenakte. Und darin wird schnell eine auffällige Gemeinsamkeit aller bisher entnommenen Proben deutlich: Immer wenn ein Jahr extrem heiß und trocken war, bildet der Baum nur wenig neues Holz. Also entsteht ein schmalerer Jahresring. Das Jahr 1976 war so ein Ausreißer, sagt Zang. Acht Ringe des Jahrzehnts waren rund vier Mal so groß. Der direkt nach dem Trockenjahr immerhin schon wieder doppelt so groß. Das zeigt: die Buche konnte sich vom Klimastress erholen.

Die Ausnahmen werden zur Regel

Geradezu besorgniserregend wird es, wenn man mit diesem Wissen, die Wachstums ringe der letzten 17 Jahre betrachtet: sie sind durchwegs kleiner als der Durchschnitt, unregelmäßig und zum Ende hin fast nicht mehr vorhanden. Tatsächlich konnte Christian Zang bei zahlreichen Buchen für das Jahr 2019 ein Null-Wachstum ausmachen. Und auch die beiden vorausgegangenen Jahre brachten kaum neues Holz. Das zeigt deutlich, dass es den Buchen an Kraft fehlte. Und das macht sie krank. Das Phänomen findet sich laut Christian Zang mittlerweile in weiten Teilen Deutschlands wieder. Wissenschaftlich belegen kann er es freilich nur in seinem Forschungsgebiet, dem nördlichen Bayern. Wassermangel dürfte die Hauptursache für das Buchensterben sein. Die Wurzeln der Buche reichen ungefähr 2 Meter tief ins Erdreich, erklärt Waldökologe Christian Zang. Das ist deutlich tiefer als etwa bei der Fichte, weshalb die schon viel früher Trockenschäden erlitt. Inzwischen reicht jedoch offensichtlich in zwei Metern Tiefe nicht mehr überall der Wasservorrat für die Buche aus. Eichen wurzeln übrigens etwas tiefer und kommen daher –noch- besser mit extremer Hitze und Trockenheit klar.

Stirbt die Buche in Deutschland aus?

Christian Zang glaubt nicht an ein allgemeines Buchensterben. Dafür fänden sich immer noch genügend Beispiele, bei denen Buchen unter gleichen Standortbedingungen deutlich besser dastehen. Woran das liegt? Darauf erhofft sich Zang bis zum Ende der Studie im Jahr 2023 weiteren Aufschluss. Es könnte am Genotyp liegen, mutmaßt er. Will sagen: die Stärksten überleben. Deshalb ist sich der Fachmann ziemlich sicher, dass die Buche auch im Wald der Zukunft eine Hauptrolle spielen wird. Allerdings ergänzt durch hitzebeständigere Arten wie Elsbeere, Mehlbeere, Feldahorn oder Sommerlinde. Auf Dauer aber sei es keine Lösung, den Wald an das Klima anzupassen. Denn wer weiß schon, ob die Bäume, die sich heute als tauglich erweisen, das auch noch in 50 Jahren sind. Deshalb gibt es für Christian Zang mit Blick auf künftige Generationen nur eine vernünftige Alternative: die Klimaerwärmung endlich zu stoppen!