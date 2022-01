Muslimischer Gebetsraum neben katholischer Pfarrkirche

Bisher mussten die knapp 30 Menschen muslimischen Glaubens, die in Viechtach im Landkreis Regen leben, zum Freitagsgebet, dem wichtigsten religiösen Gemeinschaftstermin der Woche, bis in das rund 40 Minuten entfernte Deggendorf fahren.

Seit rund drei Wochen ist das anders: Sie können sich nun in zwei Räumen im alten Pfarrhof von Viechtach treffen. Die standen leer. Pfarrer Werner Konrad war von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern in Viechtach gefragt worden und hatte spontan "Ja" gesagt. Für ihn gehört Toleranz zum Christentum:

"Wenn ich mir vorstelle, wir wären jetzt in ihrer Lage und irgendwo in einem muslimischen Land, zerstreut, abgeschnitten von der Heimat, und wollten jetzt versuchen, unseren katholischen Glauben zu leben und hätten dann überhaupt keine Möglichkeit, uns zu treffen. Das ist doch Teil der Menschenwürde!" Werner Konrad, katholischer Pfarrer in Viechtach

Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung waren damit einverstanden, die beiden Räume für die muslimische Gemeinde zu öffnen.

Ein Gebetsraum für mehr Gemeinschaft

Die Mitglieder der muslimischen Gemeinde haben die Wände selbst gestrichen, einen roten Teppichboden verlegt und religiöse Schriftzeichen aufgehängt. Bänke oder Tische gibt es nicht, der ganze Raum wirkt schlicht, still und meditativ. Gebetet wird stehend oder kniend auf dem Boden, jeder rollt dafür seinen eigenen kleinen Gebetsteppich aus.

Wenn Frauen dabei sind, verteilen Männer und Frauen sich getrennt auf die beiden Räume. An der Eingangstür hängt ein Zettel "Bitte die Schuhe ausziehen!" als einziger Hinweis auf den Gebetsraum. Die Viechtacher Muslime freuen sich, hier einen Raum für das gemeinsame Beten zu haben, aber ebenso, um sich zu treffen - auch mal für wenige Minuten zum einfachen Werktagsgebet.

Chance zum gegenseitigen Kennenlernen

Für Pfarrer Werner Konrad ist der Gebetsraum eine gute Möglichkeit, dass sich Christen und Muslime besser kennen lernen können. Gerade weil der Gebetsraum direkt neben der Kirche und in einem Innenhof liegt, wo auch die Pfarrei gerne Treffen oder im Sommer - wenn Corona wieder vorbei ist – Feste veranstaltet. Ermelinde Illing, die Sprecherin des Pfarrgemeinderats, hat zwar die ein oder andere skeptische Reaktion bekommen - nach dem Motto: Was es denn soll, dass Moslems im alten Pfarrhof sitzen - aber sie ist in dem Punkt für mehr Toleranz:

"Die leben doch hier in Viechtach und müssen doch bei uns integriert werden. Das geht nur dann, wenn man auf die Leute zugeht, und genauso müssen die auf uns zugehen und sich einfach trauen." Ermelinde Illing, Pfarrgemeinderats-Sprecherin Viechtach

Vielleicht kann die muslimische Gemeinde beim nächsten Sommerfest nach der Coronapandemie mal arabisch kochen, freut sie sich. Indische Küche hatte man zum Beispiel schon mal. Auch für den Pfarrer ist der Gebetsraum eine Möglichkeit. Berührungsängste und Missverständnisse abzubauen:

"Die meisten, die Ressentiments gegen Flüchtlinge oder speziell gegen Muslime haben, haben noch nie mit einem geredet oder Kontakt mit einem gehabt." (Pfarrer Werner Konrad)

Besonders gefreut hat er sich über einen Leserbrief von Viechtacher Schülern, die sich im Religionsunterricht mit dem Koran beschäftigt hatten und es lobten, dass ein katholischer Pfarrer Muslimen einen Gebetsraum zur Verfügung stellt.