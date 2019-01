Muslimische Gemeinde putzt zu Neujahr in Würzburg

Bereits seit einigen Jahren unterstützt die Ahmadiyya Gemeinde an Neujahr beim Straßenkehren. Kurz vor 4.00 Uhr starteten die Gläubigen mit ihrer Aktion in der Würzburger Innenstadt. Hier war es, im Gegensatz zu anderen Orten in Bayern, ruhig geblieben.

Becher, Glas und Böller in der Würzburger Innenstadt

Die Aktion fand auch in diesem Jahr an zahlreichen Standorten in Deutschland statt. Wie in Würzburg sind die Innenstädte, trotz lokaler Böllerverbote, oft stark mit Glas, Plastikbechern und Feuerwerkresten verunreinigt. Etwa drei Tonnen Müll fallen in Würzburg in der Silvesternacht an, sagt Peter Elbert von der Straßenreinigung Würzburg. Der Ahmadiyya-Gemeinde ist es wichtig, sich in Würzburg sozial zu engagieren.

"Wir möchten so ein Zeichen setzen, dass wir auch Bürger von Würzburg sind, Muslime zu Bayern und zu Deutschland gehören. Wir sind immer bereit unsere Hilfe anzubieten und unterstützen die Stadt." Azhar Iqbal, Imam

Deutschlandweit zählen sich etwa 45.000 Gläubige zur Ahmaddiya-Muslim-Gemeinschaft. In Würzburg sind es rund 240 registrierte Mitglieder. Einige von ihnen kommen ursprünglich aus Pakistan, wo sie aufgrund ihrer religiösen Auslegung unterdrückt werden. Frauen nahmen an der Putzaktion nicht teil, die Ahmadiyya Gemeinde gilt als konservativ. Die Gläubigen engagieren sich allerdings immer wieder für Gesellschaft und Allgemeinwohl.

Gebet im Anschluss an den Neujahrsputz

Etwa zwei Stunden lang reinigten die überwiegend jungen Männer die Innenstadt. Im Anschluss ging es für sie direkt weiter in die Moschee, wo sie das neue Kalenderjahr mit einem Gebet begrüßten.

Zusätzlich zu den vielen ehrenamtlichen Helfern arbeiteten etwa 50 Straßenreiniger der Stadt daran, die Würzburger Straßen zu säubern. Dabei waren insgesamt sechs Groß- und sieben Kleinkehrmaschinen im Einsatz. Die Arbeiten waren gegen 8.30 Uhr beendet.