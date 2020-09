Muslimische Eltern fürchten Missionierung in christlicher Kita

"Sehr geehrte Eltern, (...) Wir freuen uns, dass Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen unsere KiTa besuchen. Wir möchten, dass sie lernen, miteinander respektvoll umzugehen und auch andere Religionen kennenzulernen" - so ist es auf den Flyern zu lesen, die der interreligiöse Gesprächskreis in Weiden an Kita-Eltern verteilt - auf deutsch, arabisch, kurdisch, russisch und türkisch.

Vorurteile abbauen, Miteinander schaffen

Damit will man keine Distanzierung schaffen, sondern Distanz vermeiden, sagt der Sprecher des Gesprächskreises, Pfarrer Alfons Forster, aus Michldorf bei Weiden. "Wir wollen einfach erreichen, dass die Kinder von muslimischen Eltern vorurteilsfrei in katholische oder christliche Kindergarteneinrichtungen gehen. Wir leben in einem christlichen Land und da spielen christliche Feste eine große Rolle."

Manche Eltern fürchten heimliche Taufe

Ob Weihnachten, Ostern, Erntedank oder der bald anstehende St. Martinsumzug. Immer wieder haben die Kindergärten in Weiden das Problem, dass muslimische Eltern ihre Kinder von christlichen Festen fernhalten wollen, so die Leiterin der Kita "Herz Jesu" in Weiden, Tanja Zwack. Zwar seien die Kinder in der Vorbereitung involviert, würden Laternen basteln oder Lieder singen. "Und wenn dann das Fest ansteht, an dem die Eltern mit den Kindern kommen sollen, dann war immer wieder das Problem, weil die Familien dann sagten, sie können nicht." Und zwar weil sie religiöse Bedenken haben. Meist fürchten die muslimischen Eltern dabei eine Missionierung ihrer Kinder im christlichen Kindergarten. "Eine große Angst der Eltern war eigentlich immer, dass sie heimlich getauft werden, wenn sie in die Kirche gehen. Dass ihnen das schadet und sie dann nicht mehr dem muslimischen Glauben angehören können, sondern dass sie dann christlich oder katholisch werden."

Unterstützung vom Imam

Ein großer Punkt sei dabei auch das Weihwasser. Manche Eltern fürchteten, dass ihre Kinder getauft würden, wenn sie Weihwasser nehmen würden. Der interreligiöse Gesprächskreis in Weiden reagiert darauf jetzt mit einem Flyer, der Vorurteile beseitigen soll. "Wir machen Kinder anderer Religionen nicht zu Christen", steht beispielsweise darauf oder auch: "Wir geben muslimischen Kindern kein Schweinefleisch zu essen". Wichtig sind dabei auch abgedruckte Aussagen des Imams von Weiden, Maher Khedr, der sich in aller Deutlichkeit hinter die Kita-Leiterin stellt: "Der Islam schreibt vor, mit den anderen Religionen friedlich zu leben, sich in der Gesellschaft positiv zu integrieren. Es gibt einen klarer Satz im Koran, Sure 60, da heißt es, wir sind aufgefordert als Muslime mit allen anderen Religionen auf der Welt friedlich zusammenzuleben."

Förderung durch das BAMF

Die meisten muslimischen Eltern in Weiden haben ohnehin schon jetzt keine Probleme mit christlichen Festen. Mit dem Flyer soll gegenseitiges Verständnis verstärkt werden, und bei wenigen Eltern gehe es auch um Wissenslücken, so Pfarrer Forster. Ab Herbst wird der Flyer in den Kitas des gesamten evangelischen Dekanatsbezirks Weiden eingesetzt. Gefördert wurde die Aktion auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.