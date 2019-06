Muslime in Bayern feiern mit Zuckerfest das Ende des Ramadan

Ob auf Türkisch "Ramazan Bayramı" oder auf Arabisch "Id al-Fitr" - viele Muslime in Bayern feiern derzeit mit dem Zuckerfest das Ende des Fastenmonats Ramadan. Seit 5. Mai haben sie von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichtet.

Zuckerfest ist mit Weihnachten vergleichbar

Das Fasten, das jeweils im neunten Monat des islamischen Mondjahres stattfindet, ist eine der fünf Säulen des Islam - eine Zeit der Nächstenliebe und der guten Taten. Das dreitägige Zuckerfest ist vergleichbar mit dem christlichen Weihnachtsfest.

Festgebet um 4.45 Uhr in Moschee in Penzberg

In der Moschee in Penzberg ging es heute bereits in den frühen Morgenstunden los. Dort traf man sich um 4.45 Uhr zum Morgen- und zum späteren Festgebet. Im Anschluss gab es Glückwünsche, außerdem Geschenke für die Kinder und Süßigkeiten wie zum Beispiel Baklava, in Zuckersirup eingelegte Gebäckteile - daher kommt möglicherweise auch der Name Zuckerfest.

Zuckerfest: Befreiung vom Unterricht in Bayern möglich

Ein Fest, das vor allem die Kinder lieben: Ihnen werden traditionell an diesem Tag besonders viele Süßigkeiten geschenkt. In Bayern können sich muslimische Schüler außerdem vom Schulunterricht befreien lassen. Dazu müssen die Eltern die Schule informieren. Mittlerweile senden Vertreter aus Politik und Gesellschaft traditionell Glückwünsche zum Ende des Ramadans.

Münchens Oberbürgermeister ruft zum Zusammenhalt auf

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nutzte seine Grüße für den Appell an alle Einwohner der Landeshauptstadt, sich in dieser Zeit als Gemeinschaft zu präsentieren, die sich nicht von Hass und Extremismus spalten lasse.