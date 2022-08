Musikverbot am Würzburger Mainufer: Bilanz nach einem Wochenende

Am Wochenende hatten die neuen Konflikt-Mediatoren in Würzburg ihren ersten Einsatz: In weißen Westen waren sie in Zweiterteams am Mainufer in der Würzburger Sanderau unterwegs und haben die Menschen vor allem aufgeklärt. Vielen war gar nicht bewusst, dass dort jetzt neue Regeln gelten: Ab 22 Uhr darf am Mainufer keine Musik mehr abgespielt werden. Das ist eine von mehreren Maßnahmen der Stadt Würzburg, die gegen Lärm und Müll im Nachtleben vorgehen will.

Konflikt-Mediatoren ziehen Bilanz

Nach dem ersten Wochenende mit den neuen Regeln ziehen die neuen Konflikt-Mediatoren Bilanz, die jetzt regelmäßig entlang der Partymeilen unterwegs sind. "Die Reaktionen der Menschen vor Ort waren überwiegend positiv", heißt es von der Evangelischen Jugendhilfe der Diakonie, die der Träger des neuen Konfliktmanagements ist.

Jugendhilfe kritisiert fehlende Beleuchtung

Nach Sonnenuntergang habe die Dunkelheit die Arbeit der Konflikt-Mediatoren erschwert. "Auch mit unseren Lampen und weißen, reflektierenden Westen sind wir in der Nacht kaum zu erkennen", sagt Konfliktmanagerin Jenifer Gabel, die die Mediatoren auf ihre ersten Einsätze begleitet. Die Jugendhilfe will daher künftige Einsätze früher beginnen, um bereits bei Tageslicht mit den Anwesenden in Kontakt zu treten.

Die fehlende Beleuchtung sei auch ein Thema, das die Menschen am Mainufer beschäftige. "Die Toiletten und die Mülleimer sind im Dunkel nicht mehr zu erkennen", so Gabel. "Gerade jüngere Frauen betonten uns gegenüber immer wieder, dass sie sich in der Dunkelheit unsicher fühlten und deshalb zum einen die Toiletten nicht nutzen und zum anderen den Heimweg – insbesondere vom hinteren Bereich der neuen Stadtterrasse aus – scheuen würden."

Stadtterrasse: Hier darf gefeiert werden

Die neue "Stadtterrasse" befindet sich an einem Mainabschnitt in der Nähe des Graf-Luckner-Weihers. Dort darf nachts weiterhin gefeiert werden. Die Stadt plant dort explizit kein Alkohol- und Musikverbot und hat zusätzliche mobile Toiletten, Müllcontainer und Flaschensammelbehälter aufgestellt. Teil des Konzepts sind außerdem zwei hauptamtliche Konfliktmanagerinnen, die auch tagsüber über eine Hotline zu erreichen sind. Bei ihnen sind am vergangenen Wochenende noch keine Beschwerden von Anwohnern eingegangen.

Pilotphase bis September

Das "Allparteiliche Konfliktmanagement" befindet sich in der Pilotphase, die noch bis September dauert. In dieser Zeit will die Evangelische Jugendhilfe zwölf Personen als Mediatoren beschäftigen. Sie sollen zunächst insbesondere im Bereich des Stadtteils Sanderau unterwegs sein, jeweils von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts. Die Mitarbeiter der Jugendhilfe stehen im Austausch mit Polizei und Ordnungsamt.

Beschränkungen an fünf "Partyhotspots"

Seit dem 1. August 2022 gelten Beschränkungen an fünf "Partyhotspots" in Würzburg. Das Verbot von Musikanlagen gilt auch am Mainkai und an der Leonhard-Frank-Promenade. Dort darf ab 23 Uhr keine Musik mehr abgespielt werden. In der Sanderstraße und der Juliuspromenade gilt von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens ein Alkoholverbot. Beide Straßen sind stark frequentiert. Das Verbot gilt im Freien. In Clubs, Bars und Gaststätten darf weiterhin getrunken werden. Die Stadt Würzburg greift wegen Lärm und Müll im Nachtleben zu den neuen Maßnahmen.