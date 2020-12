Musiker-Familie nach Brand in Bedrängnis

Die drei Hasen der Familie konnten noch gerettet werden. Doch alle Wertgegenstände und Instrumente, die im benachbarten Musik-Studio lagerten, wurden ein Raub der Flammen. "Das ging alles so wahnsinnig schnell. Wir waren froh, dass wir heil aus dem Haus gekommen sind", erzählt Volker Appelt und meint damit seine Lebensgefährtin sowie deren Tochter und den Sohn.

Eisige Nacht im Auto

"Wir haben Stunden im Auto zugebracht. Es war eisig. Ich hatte nicht einmal Socken an." Der Musiklehrer klingt relativ gefasst, wenn er von der samstäglichen "Schreckensnacht" erzählt, als ein Brand sein rund 60 Quadratmeter großes Nebengebäude im Illertisser Ortsteil Tiefenbach in Schutt und Asche legte. Doch seine Schwester winkt ab. "Das ist nur der äußere Schein. Mein Bruder ist total durch den Wind", sagt sie. Appelts größte Sorge gilt aktuell seiner Lebenspartnerin, die nach einem leichten Herzinfarkt und mit Rauchvergiftung noch im Krankenhaus in Weißenhorn liegt.

Löschversuche mit dem Gartenschlauch

Der Brand muss in Appelts Studio mit der großen Fensterfront ausgebrochen sein, nur wenige Meter entfernt von seinem eigenen und dem Wohnhaus des Nachbarn. Nach 1 Uhr war es, als Partnerin Joanna Jaks das Feuer entdeckte und die Familie aufweckte. Auch die Nachbarn wurden aufgeschreckt und versuchten, der Flammen mit Gartenschläuchen Herr zu werden. Erfolglos: Als ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Tiefenbach, Illertissen und Bellenberg eintraf, brannten Studio und Carport bereits lichterloh.

Mitglied der Joe Williams Band

"Ich musste zusehen, wie das Feuer alles zerstört", erzählt der Musiker, der früher bei V.O.X Entertainment spielte und aktuell der erfolgreichen Joe Williams Band angehört. In dem Studio, wo Appelt vor Corona noch regelmäßig Musikschüler unterrichtete, wurden ein Klavier, mehrere Gitarren, professionelle Verstärker-Anlagen und Mischpulte ein Raub der Flammen. "Nur eine Gitarre konnten wir retten." Mit ihr hatte der zehnjährige Sohn noch kurz zuvor gespielt, erzählt der 53-Jährige.

Wasserversorgung schwierig

Die Feuerwehren kämpften gegen eine schlechte Infrastruktur. In der einstigen Schrebergarten-Anlage sind die Garten- und Ferienhäuser nach und nach umgebaut und vergrößert worden. Vor einigen Jahren wurde das Gebiet im Nachhinein genehmigt. "Doch die Wasserversorgung lässt noch immer zu wünschen übrig", berichtet Kreisbrand-Inspektor Benedikt Kramer von Schwierigkeiten der Wasserbeschaffung. Tankfahrzeuge mussten eine Hauptleitung im Ort anzapfen und das Löschwasser zum Brandort transportieren. Dort sei zudem der Zugang zur Brandquelle schwierig gewesen: verbaut von allen Seiten und mit viel Holz und anderem Material umgeben.

Gefahr von Glutnestern

Die beiden Wohnhäuser zu sichern, sei das Hauptziel gewesen. Gegen 4.30 Uhr war der Brand "schwarz", also gelöscht. Gleichwohl ließ der erfahrene Feuerwehrmann im benachbarten Fertighaus noch eine Außenwand öffnen. Der Mann aus Kellmünz hatte zwischen Stützen das Füllmaterial Cellulose ausgemacht. "Dieses Material gilt zwar als schwer entflammbar. Doch bilden sich dort trotzdem gern Glutnester." Das ungute Gefühl Kramers bewahrheitete sich. Mehrere bis zu 20 Zentimeter große Nester wurden im Keim erstickt.

Nachbarhaus verrußt

Während das Nachbarhaus auch innen, unter anderem durch Verrußungen, Schaden nahm, sieht es bei Appelt selber etwas besser aus. Der Strom ist wieder hergestellt, die Familie kann dort leben. "Allerdings müssen in beiden Häusern alle Fenster ersetzt werden", berichtet Appelts Schwester Tina Fahleker-Appelt. Sie hat sich bereits um Hilfsaktionen für die in Not geratene Verwandtschaft bemüht. "Das THW hilft uns vermutlich beim Abräumen der Brandlast."

Finanziell sehr klamm

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm beginnt am Dienstag mit ihren Ermittlungen. "Erst dann lässt sich detaillierter die Frage nach der Schadenshöhe klären, und ob ein Gutachter eingeschaltet werden muss", sagte Sprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest auf Anfrage. Zunächst war von einem Gesamtschaden von 200.000 Euro die Rede.

Keine Gebäudebrandversicherung

Volker Appelts Sorgen könnten sich noch vergrößern. Er konnte die Gebäudebrand-Versicherung nicht mehr bezahlen, seit die Pandemie dem Musiklehrer Gitarren- und Gesangsunterricht unmöglich machte. "Finanziell klemmt es halt überall in diesem Jahr", räumt der Hausbesitzer ein. Arbeitslosengeld sei erst im Oktober geflossen.