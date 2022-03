Musikbund-Präsident Pschierer storniert wegen vegetarischer Kost

Nur noch vegetarisches Essen in der Jugendbildungsstätte

Die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte tischt seit kurzem nur noch vegetarisches Essen auf. In der Absage des Musikbunds heißt es deshalb: "Der überwiegende Teil unserer Musiker ernährt sich jedoch auch mit Fleisch, Wurst und Fisch. Es ist für uns deshalb wichtig, ein Umfeld zu bieten, das möglichst allen gerecht wird." Franz Josef Pschierer ärgert sich zunächst über die Art der Kommunikation. Denn er hatte aus der Zeitung vom vegetarischen Wandel der Einrichtung erfahren. Michael Sell, der Leiter der Bildungsstätte betont, dass man alle Gäste informiert habe, die fest gebucht hatten. Der Musikbund allerdings habe lediglich reserviert. Doch Pschierer stößt sich auch an etwas Grundsätzlicherem.

Pschierer beklagt "Populismus" und "Verbotspolitik" in Babenhausen

Er spricht von einer "dogmatisch und ideologisch verbrämten Verbotspolitik" und wirft der Jugendbildungsstätte "Populismus" vor. Als öffentliche Einrichtung müsse sie neutral sein und dürfe nicht ein bestimmtes Weltbild vertreten. Die Jugendbildungsstätte in Babenhausen sieht das anders. Sie möchte Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen. Rein vegetarische Speisen hätten bei mehreren Tausend Gästen pro Jahr einen erheblichen Einfluss auf das Klima, so Sebastian Morbach, der Leiter der Umweltstation der "Jubi". Die Jugendbildungsstätte ist seit kurzem Mitglied im Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030, das den Ausstoß von Kohlendioxid senken will. Dieser Beitritt sei legitimiert durch den Vorstand und die Vollversammlung des Bezirksjugendrings Schwaben, so Einrichtungsleiter Sell.

Jubi lädt Musikbund-Präsident Pschierer zum Essen ein

Franz Josef Pschierer möchte sich derweil nicht als Gegner der fleischlosen Kost verstanden wissen. "Da gibt es tolle Gerichte, auch bei uns zuhause kommt eher selten Fleisch auf den Tisch, aber mich stört eben die Alternativlosigkeit", betont der ASM-Präsident. Er reservierte für das Schwäbische Jugendblasorchester deshalb eine andere Einrichtung. Die Jugendbildungsstätte hat den Ex-Minister unterdessen nach Babenhausen eingeladen, um ihn von der Qualität der vegetarischen Speisen überzeugen. "Dann kann er uns auch gleich seine Ideen nennen, wie wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen", sagt Sebastian Morbach von der Umweltstation.