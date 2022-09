Musikantenfreundlichste Wirtshäuser werden ausgezeichnet

Bayerns Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat am heutigen Donnerstagabend im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg 20 Gasthäuser als "Musikantenfreundliche Wirtshäuser" ausgezeichnet. Mit dem Prädikat können sich Wirtinnen und Wirte schmücken, die gerne Sänger und Musikanten zu Gast haben. Gleich acht niederbayerische Wirtshäuser wurden mit dem Preis ausgezeichnet. Bayernweit bekamen 21 Gaststätten den Preis.

Die meisten Preise gehen nach Niederbayern

Acht niederbayerische und vier Oberpfälzer Wirtshäuser wurden ausgezeichnet. Laut Heimatministerium wurden in Niederbayern die Wirtshäuser Strawanzer sowie Öller in Passau, das Wirtshaus Geierbräu in Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau, die Garnecker Freiheit in Reut im Kreis Rottal-Inn, der Landshuter Hof in Straubing, das ´s Voina Café am Apoll in Velden im Kreis Landshut, das Café im Kurhaus in Bad Gögging sowie der Gasthof Sixt in Rohr - beide Landkreis Kelheim - geehrt.

In der Oberpfalz erhielten den Preis die Wallfahrtsgaststätte Heilbrünnl in Roding im Kreis Cham, der Gasthof Stirzer in Dietfurt, der Landgasthof zum Ross in Berg - beide Landkreis Neumarkt - und der Gasthof Zur Fantasie in Kemnath im Kreis Tirschenreuth. Außerdem das Türmerhaus aus Schwandorf.

Weitere Preisträger sind aus Oberbayern der Marthabräu in Fürstenfeldbruck, der Braugasthof Schattenhofer in Beilngries, das Mei Wirtshaus in Garching bei München, das Ayinger am Rotkreuzplatz und das Augustiner am Platzl in München. Dazu kommen aus Mittelfranken die Schlossschänke Eysölden in Thalmässing, in Oberfranken der Goldene Löwe in Gesees und in Unterfranken die Weinschenke vom Alois Dörr in Bad Neustadt an der Saale.

Plakette am Eingang lädt Musiker ein

Mit dem Prädikat können sich Wirtinnen und Wirte schmücken, die gerne Sänger und Musikanten zu Gast haben. Eine Plakette am Eingang der Wirthäuser signalisiert den Besuchern, dass spontanes Singen und Musizieren in diesem Lokal zum eigenen Vergnügen und zur Unterhaltung der Gäste erwünscht ist. Nach dem Motto "Ohne Geld keine Musik" stellt das Wirtshaus für die Musizierenden Brotzeit und Getränke bereit.

Bislang mehr als 500 Wirtshäuser ausgezeichnet

Das Projekt wurde bereits 1996 von den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern, dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband ins Leben gerufen. Seither haben mehr als 500 Wirtshäuser aus allen bayerischen Bezirken die Auszeichnung erhalten. Schirmherrin ist Helene Herzogin in Bayern, die Ururenkelin des bayerischen Königs Ludwig III.

Am Rande der Preisverleihung haben die ausgezeichneten Wirte Gelegenheit, die Bayernausstellung "Wirtshaussterben? Wirtshausleben!" zu besichtigen, die noch bis zum 11. Dezember geöffnet ist.