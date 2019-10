"Musikantenfreundliche Wirtshäuser" in Pleinfeld und Coburg

Bild

Das Heimatministerium hat in Landshut an 19 Wirte aus ganz Bayern die Auszeichnung "Musikantenfreundliches Wirtshaus" verliehen. In Franken dürfen sich die "Gaststätte Pamer" in Pleinfeld und die oberfränkische "Burgschänke Veste Coburg" freuen.

