Musikantenfreundliche Wirtshäuser ausgezeichnet

"Musik beim Wirt" - das heißt: Mittendrin, statt auf einer Bühne. Statt einer Gage gibt es Getränke und ein Essen spendiert. Damit die Musiker schon von außen erkennen, dass sie in einem Wirtshaus willkommen sind, hängt ein Schild neben der Eingangstür auf dem geschrieben steht: "Musikantenfreundliches Wirtshaus". Davon gibt es in Bayern etwa 500. Am Montagabend sind 19 dazu gekommen.

Neun neue Musikantenfreundliche Wirtshäuser in Niederbayern

Der bayerische Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat die Wirtshäuser auf der Burg Trausnitz in Landshut mit dem Prädikat "Musikantenfreundliches Wirtshaus" ausgezeichnet. Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern kommen die meisten Ausgezeichneten - insgesamt neun. Unter anderem bekamen dort das "Gasthaus zur Knödelwerferin" in Deggendorf, die "Bürgerstuben" in Kelheim, die "Gutsalm Harlachberg" in Bodenmais (Lkr. Regen) oder das "1. Straubinger Weißbierhaus" in Straubing die Plaketten, die sie außen an ihre Wirtshäuser anbringen können.