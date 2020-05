Musik-Staatspreis an Bamberger Symphoniker und Tubist Hofmeir

Preise im Laienbereich mit 3.000 Euro dotiert

Im Bereich Laienmusik zeichnet das bayerische Kunstministerium zwei Ensembles mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik aus. Zum einen ist dies der MonteverdiChor aus Würzburg. Er setzt sich aus Studierenden und Absolventen der Uni Würzburg, der Würzburger Musikhochschule und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften zusammen. Zum anderen erhält die Bläsergruppe Gloria Brass den Staatspreis für Musik. Das Ensemble besteht aus Mitarbeitenden des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre. Die Mitglieder seien alle in den Posaunenchören ihrer Heimatorte engagiert und stünden damit für ganz Bayern, heißt es in der Begründung. Die beiden Preise im Laienbereich sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Mit dem Sonderpreis zur Würdigung des Lebenswerkes wird die ehemalige Professorin für Geige an der Hochschule für Musik und Theater München Ana Chumachenco ausgezeichnet.

Signal der Wertschätzung und Anerkennung

Die Preise sollen nach den Worten von Kunstminister Sibler ein Signal der Wertschätzung und Anerkennung für Kunst und Kultur sein - vor allem in den aktuellen Corona-Zeiten. Die Staatsregierung arbeite intensiv an einem abgewogenen Konzept für eine Lockerung im kulturellen Bereich, heißt es weiter. Die Auszeichnungen sollen am 23. November im Rahmen einer Festveranstaltung im Münchner Cuvilliéstheater verliehen werden, falls dies bis dahin wieder möglich ist.