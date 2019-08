Musik-Open-Air: Nürnberger Brückenfestival startet

Auf der Hauptbühne treten heute und morgen (10.08.19) jeweils bis Mitternacht rund ein Dutzend Bands unterschiedlichster Genres auf. Dabei stehen auch Akteure aus Israel, der Schweiz und den USA auf der Bühne, teilt der Veranstalter mit.

Nach Mitternacht geht's in die DESI und den MUZClub

In der Zeltbühne wird zusätzlich ein Mix aus Kleinkunst, Kabarett und Poetry Slam geboten. Regionale und internationale Küche sowie Spielmöglichkeiten für Kinder runden das Programm ab. Nach Mitternacht zieht das Festival um in die Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums Desi und des MUZClub. Während das Open Air kostenfrei ist, verlangen die Veranstalter in den Clubs Eintritt.

20.000 Besucher erwartet

Das komplett ehrenamtlich organisierte Open-Air-Festival findet seit 2001 jedes Jahr statt. Es begann mit 500 Besuchern. Mittlerweile kommen zum Brückenfestival über 20.000 Besucher.