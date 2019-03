Straßenmusik in Würzburg: Genehmigung erweitert

An Wochenenden zwischen März und Oktober sollen beispielsweise an der Alten Mainbrücke nun statt bislang 16 insgesamt 26 Auftritte von Straßenmusikern stattfinden können. In der Eichhornstraße sind 16 statt bisher sieben Konzerte möglich. Der Bau- und Ordnungsausschuss für 2019 hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Als dritte "Bühne" wird das Pflaster im Umfeld der Anlegestellen für die Hotel- und Ausflugsschiffe am Mainkai in Aussicht gestellt. Gespielt werden darf nur freitags und samstags für maximal zwei Stunden bis 20.00 bzw. 21.00 Uhr, je nach Standort.

Nicht jede/r darf musizieren

Wie schon im letzten Sommer darf dabei auch die Stimme elektronisch verstärkt werden, wenn der Schallpegel im Rahmen bleibt. Das war so Mitte 2018 mit dem Dachverband freier Kulturträger abgesprochen werden, nachdem es zuvor von Anwohnern Beschwerden gegeben hatte. Diese sind seither ausgeblieben, so Würzburgs Kommunalreferent Wolfgang Kleiner. Es bleibt bei der Praxis, dass Blankoauftrittsgenehmigungen an den Dachverband der freien Kulturträger in Würzburg gehen. Dieser wählt dann die Bands und Solisten aus, die davon an Wochenenden Gebrauch machen wollen.

Ortswechsel und Mindestabstand

Aber auch an Wochentagen spielt in Würzburg die Musik: Pro Tag erhalten bis zu fünf Straßenmusiker die Lizenz zum Spielen bis maximal 20.00 Uhr. Die Musiker müssen einen Ortswechsel nach jeweils 30 Minuten Spieldauer und einem Mindestabstand von 100 Metern zum nächsten Musiker einhalten. Auch diese Auflagen hätten sich 2018 bewährt. Vom 06. bis zum 08.September 2019 ist Würzburg wieder Schauplatz eines der größten Straßenmusikfestivals Europas - mittlerweile in der 15. Ausgabe.