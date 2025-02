Musik im Wahlkampf: Können sich Künstler gegen Nutzung wehren?

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Doch während normalerweise Parteien ein, zwei Jahre im Voraus Perspektivarbeitsgruppen gründen und wesentliche Schwerpunkte im Programm identifizieren, kam diesmal alles etwas früher als geplant. Für schnelles Reagieren und zielgruppenspezifizierte Wahlwerbung eignen sich natürlich - digitale Plattformen. Doch was ist mit den Risiken? Wie umgehen mit unbekannten Algorithmen - sind da wirklich alle Parteien gleich? Wie gefährlich ist Beeinflussung aus dem Ausland? Also: Was bringen Social-Media-Auftritte eigentlich? Und natürlich vor allem: was macht Politiker erfolgreich auf Instagram, Facebook, Tiktok und Co? https://www.apb-tutzing.de/news/2025-01-14/medien-fuer-menschen-vortragsreihe-ki-rundfunk-journalist https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/medien-fuer-menschen/