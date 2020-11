Musik im Livestream: Jüdisches Festival zu Gast in Würzburg

Das Publikum kann leider nur per Livestream dabei sein, wenn Sandra Kreisler zusammen mit ihren Musikerkollegen Gennadij Desatnik und Valeriy Khorishman auftritt. Aber das ist "keine Sache" oder auf hebräisch "Schum davar". So jedenfalls lautet der Titel des Chanson-Programms.

Festival an verschiedenen Orten in Deutschland

Es ist das dritte von vier Konzerten im Rahmen der internationalen Tage jüdischer Musik. Die waren waren zunächst an der Ostsee zuhause. Im Jahr 2020 finden sie erstmals überregional statt. Traditionelle und moderne Klänge gab es bereits in Köln und Stavenhagen. Nun folgt Würzburg. Zum Abschluss am 22. November Cello-und Klaviermusik aus der neuen Synagoge in Berlin.

Josef Schuster: Jüdische Musik mehr als Klezmer

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, trägt das Konzept als Schirmherr mit. Er ist sich sicher, dass die Tage jüdischer Musik quer durchs Bundesgebiet ein Schlaglicht werfen. Das Festival soll zeigen, dass jüdisches Leben und jüdische Kultur mehr seien als Klezmer: Etwas, das es über mehrere Jahrhunderte in Deutschland gegeben habe, aber auch wieder gebe.

Natürlich hätte der Würzburger Josef Schuster das Konzert lieber im ausverkauften Saal des Würzburger Gemeindezentrums "Shalom Europa" erlebt. Doch als Mediziner weiß er in Zeiten der Pandemie um die Vorzüge des Livestreams im Internet

Livestream soll breiteres Publikum ermöglichen

Auch Intendant Thomas Hummel, der für den Chanson-Abend mit Sandra Kreisler von Usedom in seine Heimatstadt Würzburg kommt, kann den Online-Konzerten etwas Positives abgewinnen. Oft sind die Synagogen, in denen die Künstler auftreten, räumlich beengt, sagt Hummel. Per Livestream werde man sicher ein breiteres Publikum erreichen. Schließlich sind die Konzerte auch im Nachinein noch online abrufbar. Die ausgefallenen Ticketerlöse könnten die Veranstalter dank öffentlicher Zuschüsse kompensieren, sagt Hummel.