Musik für Tiere und Wildschwein-Nachwuchs im Wildpark Mehlmeisel

Der erste Wildparknachwuchs in Mehlmeisel ist da. Wie der Wildpark mitteilt, gab es im Wildschweingehege den ersten Frischlings-Nachwuchs in diesem Jahr. Drei Frischlinge hat Wildsau Resl auf die Welt gebracht, so Betreiber Eckard Mickisch. Sehen kann die drei allerdings momentan niemand, auch der Wildpark ist aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.

Tiere nicht an Ruhe gewöhnen: Musik gegen die Stille

Die fehlenden Besucher bemerken auch die Tiere, so Eckard Mickisch. Damit sie nicht wieder scheu werden, gibt es aktuell eine Art "Geisterführung". Das heißt, die Tiere hören vom Band die täglichen Führungen zur Fütterungszeit. Wahlweise wird auch Musik abgespielt, so Mickisch.

"Wir spielen dann Hard-Rock bis Klassik, damit die Tiere desensibilisiert werden und weiter ruhig bleiben, wenn die Leute und Kinder wiederkommen und dann auch mal laut sind" Wildpark-Betreiber Eckard Mickisch

Malwettbewerb für Eintrittskarten nach Corona

Außerdem haben die Verantwortlichen einen Malwettbewerb gestartet und verlosen Eintrittskarten für Kinder – für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Die Kinder sollen ihre Lieblingstiere aus dem Wildpark malen – werden die Tiere erkannt, gibt es dafür eine Eintrittskarte. Mittlerweile wurden rund 800 Bilder eingesendet, die alle in einer Ausstellung zu sehen sein sollen, so Mickisch. Einsendeschluss ist der 30. April.