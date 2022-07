Museumsreif? Mülltonnen - die Leidenschaft eines Syrgensteiners

Bunte Tonnen in sämtlichen Größen stehen vor dem Grundstück von René Mayer in Syrgenstein. Noch viel mehr stehen in seinem Garten. Und 150 stehen in seinen Kellerräumen. Mayer ist ein Fan von alten Tonnen. Mehr als 4.600 hat er insgesamt auf seinem tausend Quadratmeter großen Grundstück: "Ich möchte mit meiner Sammlerei darauf aufmerksam machen, dass die gute Qualität nicht vernichtet wird." Dass alte Tonnen eingesammelt und gehäckselt werden, wenn ein Landkreis eine neue Variante einführt – für Mayer eine schlimme Sache.

Aus Begeisterung wird ein Beruf

Mit fünf Jahren hat er einem Nachbarn die erste Tonne abgeschwatzt. Schon als Kindergartenkind ist von der Müllabfuhr abgeholt und durchs ganze Dorf nach Hause gebracht worden und mit sieben oder acht Jahren erinnert sich Mayer, habe er zum ersten Mal nicht nur im Führerhaus, sondern hinten mitfahren dürfen. "Das war der absolute Megatraum" sagt Meyer. Später wurde er dann selbst Müllmann.

Raritäten in der Syrgensteiner Mülltonnen-Sammlung

Mayer kennt sich aus mit der Materie. Für ihn gibt es nicht nur gelbe, blaue braune, weiße und schwarze Tonnen. In seiner Sammlung hat er etwa auch eine "Mekam-Tonne". Es ist Mehrkammertonne mit zwei Kammern für verschiedene Abfallsorten, die nur von einem passend ausgestatteten Müllfahrzeug gelehrt werden kann. "Da geht mir das Herz auf, wenn ich so etwas sehe", strahlt Meyer.

Meyer will in Fernsehshow auftreten

Der Tonnensammler träumt von einem Museum für Mülltonnen in Syrgenstein. Viele halten ihn für verrückt – Meyer ist das egal. Seine Nachbarin Gisela Krebs, deren englischer Rasen direkt an Meyers Grundstück grenzt, ist hin und hergerissen: "Ich finde es fürchterlich, besonders, wenn ich Besuch habe. Die sagen, was hab Ihr denn da für Müllhalde dahinten?" Aber sie fügt an: "Das ist sein ein und alles. Du darfst und kannst da gar nichts ändern." Und Gisela Krebs weiß auch, dass sie bald neben einer gefeierten Persönlichkeit wohnen könnte. René Meyer hat sich bei "Wetten, dass..?" beworben. Der Sammler ist sich sicher, dass er jede seiner Tonnen allein am Zuklappen des Deckels erkennen kann.