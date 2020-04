Museumskunst auf Plakatwänden in Würzburg

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

In der Corona-Zeit bleiben viele Kunstwerke und Gemälde in Museen unzugänglich. So haben derzeit auch das Museum für Franken und das Martin-von-Wagner-Museum geschlossen. Die Stadt Würzburg zeigt deswegen Abbildungen und Ausschnitte von 15 Werken auf Plakatwänden in der Stadt. Die Plakataktion hat das Motto "#KunstPause".

"Wenn die Menschen nicht zur Kunst können, dann bringen wir eben die Kunst zu ihnen", sagte Stadtsprecher Georg Wagenbrenner. Je nach Dauer der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie werde es eine weitere Auflage der Aktion unter anderem mit Werken der Vereinigung Kunstschaffender Unterfrankens geben, kündigte er an.

So sind etwa ein Ausschnitt des Gemäldes "Portrait des Fagottisten Joseph Roth vor Würzburger Stadtansicht" von Peter Geist aus dem Museum für Franken oder die von Giovanni Battista Tiepolo geschaffene Studie zu "Apoll und Hyazinth" aus der Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums zu sehen.

